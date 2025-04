Nézd, ki pátyolgatja az elhagyott Házasság első látásra Csabi lelkét!

Úgy nézett ki, hogy a Házasság első látásra című realityből ismert Csabi élete Gyöngyivel való válása után egyenesbe került. Rátalált a szerelem, megkérte a lány kezét, aki bár igent mondott, a férfi 40. születésnapján szakított... Nem csoda, hogy Csabi maga alatt van – ám máris megérkezett a biztos támasz a Házasság első látásra című realityből ismert, szintén elvált szereplő személyében!

Gyöngyi és Csabi – az álompár álma véget ért... Fotó: tv2

A vigasz pedig nem más, mint Bogi egykori férje, a csupa szív Geri, akit a műsorból többen is remek társaságként, barátként írtak. Laci szárnysegédjének választotta a rózsakommandójához, de János, Andris, Hilda és több, realityből megismert elvált feleség is élvezte a társaságát a Házasság első látásra forgatását követően. Geri pedig most is odatette magát!

Bogi egykori férjére, Gerire mindig lehet számítani: ezúttal az elhagyott Csabi támogatására sietett (Fotó: TV2)

Geri nem csak pizzázni vitte el Csabit, de Szentendrén is egy nagyot csavarogtak, dumáltak.

Aki keres, az talál: Geri és Csabi meglelte az „esernyő utcát” (a hivatalos neve Bercsényi utca!)

Az alábbi videóban jól hallható, hogy Geri támogatása nem volt hiábavaló.

„Ez kellett nekem, tényleg”

– árulta el Csabi.

