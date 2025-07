Sármos fotót tett ki Házasság elő látásra Geri, nem hiszed el, ki küldött neki szívecskét

A Házasság első látásra című reality tavaly tavaszi évadában jelent meg és lopta be magát a nézők és a többi játékos szívébe is Szandavári Gergő, azaz Geri. Bár Bogival kötött házassága anélkül futott zátonyra, hogy beteljesedhetett volna, a nézők és az egykori szereplők is szinte kivétel nélkül szeretik.

Geri Bogival kötött házassága anélkül futott zátonyra, hogy beteljesedhetett volna (Fotó: TV2)

Mint anno megírtuk, Laci szárnysegédjének választotta a rózsakommandójához, de János, Andris, Hilda és több, realityből megismert elvált feleség is élvezte a társaságát a Házasság első látásra forgatását követően. Sőt, az elhagyott Csabi lelkét is pátyolgatta.

Rengetegen szeretik Gerit (Fotó: Ripost)

Nemrég Reni oldalán ugrott össze poénból a Házasság első látásra két évadának két exe: Geri és Gaál Zoltán. Wollner Péter Brumi exe élvezte a helyzetet, és mindkét pasi alá adta a lovat!

„Ezt már szeretem, amikor férfiak harcolnak a kegyeimért!”

– írta Reni Zoltánnak.

„Te örök vagy, Gerikém”

– jegyezte meg a szépség a másik férfiúnak, ezzel is fokozva a két férfi vicces összecsapását.

Ugyanakkor lehet találgatni, melyek exfeleség reagált Geri friss és sármos fotójára az Instagram-oldalán!

Naná, hogy Reni, aki egy hatalmas piros szívet küldött Bogi exének.