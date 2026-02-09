Sokkolta a követőit Hel Zsolt: Megszabadult a legendás bajszától

Sokkolta követőit a Házasság első látásra egyik legismertebb szereplője, Horváth Zsolt, akit a nézők többsége Deák Rebeka párjaként ismert meg a TV2 népszerű reality-jében. Horváth Zsolt a napokban váratlan változással jelentkezett a közösségi oldalain: megvált ikonikus bajuszától, amely hosszú ideig a védjegyének számított. A drasztikus átalakulás azonnal lavinát indított el az Instagramon, sok követője egyszerűen nem hitt a szemének, mások pedig abban sem voltak biztosak, hogy valóban ugyanazt az embert látják, akit eddig megszoktak a képernyőn.

A Házasság első látásra sztárja elválaszthatatlan volt eddig a bajuszától (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Zsoltja megvált a bajuszától

A kommentekre és reakciókra maga Horváth Zsolt reflektált, nem is akárhogyan. Egy humoros hangvételű Insta-sztoriban így fogalmazott: „Ezek szerint így nézek ki… küzd a helyzettel a Face ID és a macska is”, utalva arra, hogy az új külsőhöz még a telefonja arcfelismerője sem tudott alkalmazkodni. Nem sokkal később újabb bejegyzés érkezett, amelyből egyértelműen kiderült, a bajusz eltűnése nem aratott osztatlan sikert:

Na hát, úgy látom, hogy nem aratott osztatlan sikert a borotvám megtalálása

– írta viccesen a Házasság első látásra sztárja.

Így fest bajusz nélkül Horváth Zsolt (Fotó: Instagram)

Rengeteg követőt veszített

A követők egy része nyíltan csalódottságának adott hangot, volt, aki szerint a bajusszal együtt Zsolt karakterének egy darabja is eltűnt. Mások inkább poénra vették az egészet, ám a számok önmagukért beszéltek. A HEL sztárja ezt sem hagyta szó nélkül, és egy újabb, erős hasonlattal reagált: „Több követőt veszítek, mint a DK egy Trianon emléknapon.”

Horváth Zsolt a DK szavazókról is megemlékezett (Fotó: Instagram)

Borotvált arc, tiszta lap

A volt reality-sztár végül igyekezett csillapítani a kedélyeket, és egy újabb üzenetben megnyugtatta az aggódó rajongókat: „Megnyugtattok mindenkit, már nő vissza.” Bár a hangnem végig ironikus maradt, sokak szerint a posztok mögött érződik az a feszültség, amely Horváth Zsolt életét a műsor után jellemezte. A Deák Rebekával való válás, a nyilvános konfliktusok és a jogi viták mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség továbbra is kiemelt figyelemmel kövesse minden lépését. Összességében úgy tűnik, számára most nem csupán egy új megjelenésről volt szó, hanem egy új időszak kezdetéről is, szőrszálanként próbált megszabadulni a múlt fájó emlékeitől...