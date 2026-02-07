A Házasság első látásra sztárja meglepő titkot árult el: Angliában a túlélésért küzdött!
Őszintén mesélt meglepő életélményéről Horváth Zsolt, amelyről eddig csak kevesen tudhattak. A Házasság első látásra egykori szereplője hosszú hallgatás után megtörte a csendet, elege lett ugyanis abból, hogy mindig a műsorral kapcsolatos múltjáról és majdnem-exfeleségéről kérdezik.
A Házasság első látásra egykori szereplője, Horváth Zsolt most vére megszólalt, és egyértelművé tette: elege van abból, hogy szinte minden interjúban a műsorral kapcsolatos múltjáról és Deák Rebekáról kell beszélnie.
Házasság első látásra Zsolt szerint ő több annál, mint egy műsor karaktere
- Zsolt szerint a személyisége sokkal összetettebb, és mindig keresi a kihívásokat.
- Húszas éveiben Angliában próbált szerencsét.
- Nehéz körülmények között élt, alkalmi munkákból próbált megélni, de nem jött össze a siker.
- A tapasztalatokból megtanulta, hogy a kudarcok is értékesek, és a túléléshez kreativitás és kitartás kell.
Szűkös körülmények között élt
„Személyiségem sokkal több ennél, és az életem más területein is mindig találtam kihívásokat és tanulnivalókat” – kezdte Zsolt, láthatóan megelégelve a felszínes megítélést. Majd folytatta TikTokon tartott élő bejelentkezését és egy meglepő történetet is megosztott a fiatal éveiből, amiről korábban kevesen tudhattak. Húszas évei elején ugyanis Angliában próbált szerencsét. Rendkívül szűkös körülmények között élt, alkalmi munkákból próbált megélni, és gyakran kereste a kiutat a nehézségekből.
Egy hónapot töltöttem kint, de nem igazán volt sikerélményem. A napjaimat vagy egércsapdák építésével, vagy munkakereséssel töltöttem, de sajnos a szerencse nem állt mellém, így végül visszaköltöztem.
– mesélte önironikusan. Bár a külföldön töltött idő nem bizonyult hosszú távú sikernek, Zsolt szerint rengeteget tanult belőle. Megtapasztalta, hogy a kudarcok is értékesek, és a túléléshez gyakran kreativitásra és kitartásra van szükség.
Szeretné végleg elengedni a múltat
Ma már a fiatal évekbeli küzdelmeket inkább a személyes fejlődés és a belső stabilitás erősítésére fordítja. Zsolt elmondta, hogy sokkal szívesebben beszél ezekről az élethelyzetekről, mint a Házasság első látásra műsoráról vagy majdnem exfeleségéről. „Szeretném végleg elengedni mindkettőt, mert már régen túlléptem ezeken a történeteken” – tette hozzá, kiemelve, hogy bár a műsor formálta a személyiségét, nem határozza meg az egész életét.
Az állandó figyelem fárasztó számára
Zsolt az élő bejelentkezés során arról is beszélt, hogy az állandó médiafigyelem és a pletykák gyakran fárasztóak, ezért a jövőben inkább az élet más területeire szeretne koncentrálni, például a karrierjére, a hobbijaiba, és arra, hogy értékes kapcsolatokat építsen a barátaival és családjával. „Személyiségem, a döntéseim, és az, amit elértem, sokkal több ennél a műsornál vagy a válásnál” – nyomatékosan hangsúlyozta.
A követőinek azt üzeni: a múltat nem kell állandóan visszanézni, a fontos az, hogy tanuljunk belőle, és a saját életünkre koncentráljunk. A Házasság első látásra utáni időszak tanulságai mellett ez a fiatal kori élmény is hozzájárult ahhoz, hogy Zsolt ma stabil és még tudatosabb személyiségként élje az életét.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre