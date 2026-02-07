RETRO RÁDIÓ

A Házasság első látásra sztárja meglepő titkot árult el: Angliában a túlélésért küzdött!

Őszintén mesélt meglepő életélményéről Horváth Zsolt, amelyről eddig csak kevesen tudhattak. A Házasság első látásra egykori szereplője hosszú hallgatás után megtörte a csendet, elege lett ugyanis abból, hogy mindig a műsorral kapcsolatos múltjáról és majdnem-exfeleségéről kérdezik.

2026.02.07.
A Házasság első látásra egykori szereplője, Horváth Zsolt most vére megszólalt, és egyértelművé tette: elege van abból, hogy szinte minden interjúban a műsorral kapcsolatos múltjáról és Deák Rebekáról kell beszélnie.

Házasság első látásra sztárja meglepő történetet mesélt el múltjából.
Horváth Zsolt TV2 Házasság első látásra című műsorának második évadában vált ismertté, ahol Deák Rebekával kötött házasságot a szakértők döntése alapján, bár a pár nem maradt együtt (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Zsolt szerint ő több annál, mint egy műsor karaktere

  • Zsolt szerint a személyisége sokkal összetettebb, és mindig keresi a kihívásokat.
  • Húszas éveiben Angliában próbált szerencsét.
  • Nehéz körülmények között élt, alkalmi munkákból próbált megélni, de nem jött össze a siker.
  • A tapasztalatokból megtanulta, hogy a kudarcok is értékesek, és a túléléshez kreativitás és kitartás kell.

Szűkös körülmények között élt

„Személyiségem sokkal több ennél, és az életem más területein is mindig találtam kihívásokat és tanulnivalókat– kezdte Zsolt, láthatóan megelégelve a felszínes megítélést. Majd folytatta TikTokon tartott élő bejelentkezését és egy meglepő történetet is megosztott a fiatal éveiből, amiről korábban kevesen tudhattak. Húszas évei elején ugyanis Angliában próbált szerencsét. Rendkívül szűkös körülmények között élt, alkalmi munkákból próbált megélni, és gyakran kereste a kiutat a nehézségekből. 

Egy hónapot töltöttem kint, de nem igazán volt sikerélményem. A napjaimat vagy egércsapdák építésével, vagy munkakereséssel töltöttem, de sajnos a szerencse nem állt mellém, így végül visszaköltöztem.

– mesélte önironikusan. Bár a külföldön töltött idő nem bizonyult hosszú távú sikernek, Zsolt szerint rengeteget tanult belőle. Megtapasztalta, hogy a kudarcok is értékesek, és a túléléshez gyakran kreativitásra és kitartásra van szükség. 

Horváth Zsolt elengedte a régi sérelmeit, tovább akar lépni  (Fotó: TV2)

Szeretné végleg elengedni a múltat

Ma már a fiatal évekbeli küzdelmeket inkább a személyes fejlődés és a belső stabilitás erősítésére fordítja. Zsolt elmondta, hogy sokkal szívesebben beszél ezekről az élethelyzetekről, mint a Házasság első látásra műsoráról vagy majdnem exfeleségéről. „Szeretném végleg elengedni mindkettőt, mert már régen túlléptem ezeken a történeteken” – tette hozzá, kiemelve, hogy bár a műsor formálta a személyiségét, nem határozza meg az egész életét.

Az állandó figyelem fárasztó számára

Zsolt az élő bejelentkezés során arról is beszélt, hogy az állandó médiafigyelem és a pletykák gyakran fárasztóak, ezért a jövőben inkább az élet más területeire szeretne koncentrálni, például a karrierjére, a hobbijaiba, és arra, hogy értékes kapcsolatokat építsen a barátaival és családjával. „Személyiségem, a döntéseim, és az, amit elértem, sokkal több ennél a műsornál vagy a válásnál” – nyomatékosan hangsúlyozta.

A követőinek azt üzeni: a múltat nem kell állandóan visszanézni, a fontos az, hogy tanuljunk belőle, és a saját életünkre koncentráljunk. A Házasság első látásra utáni időszak tanulságai mellett ez a fiatal kori élmény is hozzájárult ahhoz, hogy Zsolt ma stabil és még tudatosabb személyiségként élje az életét.

 

