A Házasság első látásra sztárja meglepő titkot árult el: Angliában a túlélésért küzdött!

A Házasság első látásra egykori szereplője, Horváth Zsolt most vére megszólalt, és egyértelművé tette: elege van abból, hogy szinte minden interjúban a műsorral kapcsolatos múltjáról és Deák Rebekáról kell beszélnie.

Horváth Zsolt TV2 Házasság első látásra című műsorának második évadában vált ismertté, ahol Deák Rebekával kötött házasságot a szakértők döntése alapján, bár a pár nem maradt együtt (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Zsolt szerint ő több annál, mint egy műsor karaktere Zsolt szerint a személyisége sokkal összetettebb, és mindig keresi a kihívásokat.

Húszas éveiben Angliában próbált szerencsét.

Nehéz körülmények között élt, alkalmi munkákból próbált megélni, de nem jött össze a siker.

A tapasztalatokból megtanulta, hogy a kudarcok is értékesek, és a túléléshez kreativitás és kitartás kell.

Szűkös körülmények között élt

„Személyiségem sokkal több ennél, és az életem más területein is mindig találtam kihívásokat és tanulnivalókat” – kezdte Zsolt, láthatóan megelégelve a felszínes megítélést. Majd folytatta TikTokon tartott élő bejelentkezését és egy meglepő történetet is megosztott a fiatal éveiből, amiről korábban kevesen tudhattak. Húszas évei elején ugyanis Angliában próbált szerencsét. Rendkívül szűkös körülmények között élt, alkalmi munkákból próbált megélni, és gyakran kereste a kiutat a nehézségekből.

Egy hónapot töltöttem kint, de nem igazán volt sikerélményem. A napjaimat vagy egércsapdák építésével, vagy munkakereséssel töltöttem, de sajnos a szerencse nem állt mellém, így végül visszaköltöztem.

– mesélte önironikusan. Bár a külföldön töltött idő nem bizonyult hosszú távú sikernek, Zsolt szerint rengeteget tanult belőle. Megtapasztalta, hogy a kudarcok is értékesek, és a túléléshez gyakran kreativitásra és kitartásra van szükség.

Horváth Zsolt elengedte a régi sérelmeit, tovább akar lépni (Fotó: TV2)

Szeretné végleg elengedni a múltat

Ma már a fiatal évekbeli küzdelmeket inkább a személyes fejlődés és a belső stabilitás erősítésére fordítja. Zsolt elmondta, hogy sokkal szívesebben beszél ezekről az élethelyzetekről, mint a Házasság első látásra műsoráról vagy majdnem exfeleségéről. „Szeretném végleg elengedni mindkettőt, mert már régen túlléptem ezeken a történeteken” – tette hozzá, kiemelve, hogy bár a műsor formálta a személyiségét, nem határozza meg az egész életét.