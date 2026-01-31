RETRO RÁDIÓ

Lebukott: Ezzel a kétségbeesett lépéssel próbál újra reflektorfénybe kerülni Meghan Markle

Sokakban felmerül a kérdés, hogy a sussexi hercegné legutóbbi megjelenése véletlen párhuzam vagy tudatos lépés volt-e. Meghan Markle elérte, hogy ismét róla beszéljenek az emberek.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.31. 11:30
királyi család Katalin hercegné Meghan Markle

Harry herceg és Meghan Markle körül ismét egyre jobban tetőzik a figyelem mostanában, ezért az újévi ruhatárváltás terén is látható változásokat vettek észre a sussexi hercegnén a királyi divatszakértők. Többek között kiemelték azt is, hogy az újév beköszöntével Meghan nyilvános szereplései során viselt ruhakölteményei drasztikusan eltérnek a korábbiak stílusától, ezért inkább tűnnek tudatosan megtervezettnek, mint véletlenszerűnek, ami újfajta visszafogottságot is sugall.

alt=Meghan Markle az idei nyilvános megjelenésein jelentően visszafogott ruhákban tűnik fel
Meghan Markle az újév beköszöntével a ruhatárát is lecserélte, ami merőben eltér a korábbi stílusától / Fotó: AFP

Meghan Markle már a leendő királyné trónjára pályázik stílusban?

A legnagyobb kontraszt akkor volt igazán szembetűnő, amikor a 44 éves Katalin hercegné Skóciába tett látogatást férjével, Vilmos herceggel, ahol egy egyedi tervezésű Chris Kerr kabátban volt látható. Ez tipikus „Katalin-stílus” volt, ami büszkén viseli a brit kézművesség stílusjegyeit, strukturált szabásvonalakkal és visszafogott színpalettával, amely nem trendiséget, hanem tekintélyt sugároz. 

Ezzel szemben  a 44 éves Meghan néhány nappal később megjelent a Salt Lake City-ben tartott Cookie Queens premierjén egy Heidi Merrick kabátban, feltűnően hasonló színvilágban, a párhuzamokat lehetetlen volt nem észrevenni.

A megjelenés letisztult, szabott és tudatosan visszafogott volt, mivel szöges ellentétben állt azzal a laza kaliforniai stílussal, amelyet a hercegné a királyi szerepkörből való visszalépése óta képviselt. Most viszont egyértelműen abba a divatnyelvbe illeszkedett, amelyet ma már Katalin ural, miközben a hagyományos felsőruházat irányába mutatott, amit Zara Tindall is népszerűsít egész télen.

Továbbá nehéz volt nem észrevenni, mennyire eltért Meghan simára formázott, fényes haja azoktól a laza, természetes hullámoktól, amelyek az elhíresült „Megxit” utáni korszakát jellemezték.

 Katalin hercegné régóta tudja, hogy a visszafogottság magabiztosságot sugároz. Éppen ezért meglepő Meghan hirtelen azonos esztétikához való fordulása, ami inkább tűnik tudatos döntésnek, mint kísérletezésnek - írja az Express.

Az időzítés is beszédes, hiszen mindez a sussexék számára feszült évkezdet után történt. Harry herceg visszatért az Egyesült Királyságba, hogy tanúvallomást tegyen az Associated Newspapers Limited elleni jogi ügyében, ami ismét a brit figyelem középpontjába helyezte a párt. A minta itt nem ért véget. Amikor Meghan másodszor is megjelent Utah államban, ezúttal egy barna Anine Bing kabátban, számomra megkerülhetetlen volt a Katalin-hercegnéhez köthető szimbolika

- zárta le gondolatait a királyi divatszakértő.

Meghan Markle legújabb nyilvános megjelenéséről készült felvételek az alábbiakban megtekinthetőek!

 

