Végre kiderült: ezért szedették le Harryék a Kardashian-partin készült fotókat!

A tavaly megrendezett születésnapi Kardashian-parti után mindenki találgatta, hogy a váratlanul megjelent Harry herceg és felesége, Meghan Markle végül miért a róluk készült bulifotók eltávolításán döntött. Az eltűnt képek világszintű médiavihart kavartak, amelyet „photo-gate”-nek neveztek el, és Hollywoodban is nagy visszhangot váltott ki. Kim Kardashian végül néhány hónappal később elmondta mi állt a háttér mögött valójában.

Kim Kardashian vallott arról, hogy a Kardashian-partin résztvevő hercegi pár ezért töröltette a képeket / Fotó: NurPhoto via AFP

A Kardashian-parti nem vetett volna jó fényt a sussexi párra?

A bulin készült spontán fotókon egyértelműen látható, ahogy a hercegi házaspár bensőségesen ünnepel Kris Jennerrel a novemberi, 70. születésnapi partiján. Az egyik képen Harry látható, amint a Beverly Hills-i táncparketten lépked egy James Bond-tematikájú bulin, amelyet Jeff Bezos és Lauren Sánchez rendezett Jenner tiszteletére 165 millió dolláros birtokukon. Harry herceg pipacsot viselt a zakóján, felesége azonban nem.

Ahogy korábban megírtuk a néhány órával később azonban az összes, a sussexeket a sztárokkal és az ünnepelttel mulatozva ábrázoló fotót rejtélyes módon leszedték a közösségi médiából Kris és Kim oldaláról, de csak azután, hogy már megosztották őket több millió követőjükkel. Kim szerint Harry és Meghan meggondolták magukat, és azt kérték, hogy vegyék le a képeket, mert nem akarták, hogy „bulizva és táncolva” lássák őket.

Szerintem rájöttek, hogy Emlékezés Napja van, és nem akarták, hogy egy bulin lássák őket, még ha már kint is voltak a képek, aztán levettük őket.

- fejtette ki Kim.

Az Emlékezés Napját minden évben novemberben tartják, és a szolgálat közben elesett fegyveres erők tagjaira emlékeznek. Harry herceget pipaccsal a zakóján látták, amikor megérkezett Jenner partijára.

Az amerikai sajtóban olyan pletykák is terjedtek, hogy létezett egy fotós beleegyező nyilatkozat. Krishez közeli forrás azonban ezt cáfolta, hangsúlyozva, hogy a vendégek a barátai és családtagjai voltak, és ilyesmit sosem kért volna. Vita alakult ki amiatt is, hogy a sussexek ugyanazon a napon korábban egy jótékonysági eseményen készült fotói azonban nem kerültek törlésre.