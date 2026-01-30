RETRO RÁDIÓ

Végre kiderült: ezért szedették le Harryék a Kardashian-partin készült fotókat!

A szépséges Kim Kardashian végre tiszta vizet öntött a pohárba. Az idő előrehaladtával a találgatások is egyre merészebbek lettek a híres Kardashian-partin kirobbanó botrány kapcsán.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.30. 10:30
Kim Kardashian botrány Meghan Markle

A tavaly megrendezett születésnapi Kardashian-parti után mindenki találgatta, hogy a váratlanul megjelent Harry herceg és felesége, Meghan Markle végül miért a róluk készült bulifotók eltávolításán döntött. Az eltűnt képek világszintű médiavihart kavartak, amelyet „photo-gate”-nek neveztek el, és Hollywoodban is nagy visszhangot váltott ki. Kim Kardashian végül néhány hónappal később elmondta mi állt a háttér mögött valójában.

alt=Kardashian-partiról vallott Kim
Kim Kardashian vallott arról, hogy a Kardashian-partin résztvevő hercegi pár ezért töröltette a képeket / Fotó: NurPhoto via AFP

A Kardashian-parti nem vetett volna jó fényt a sussexi párra?

A bulin készült spontán fotókon egyértelműen látható, ahogy a hercegi házaspár bensőségesen ünnepel Kris Jennerrel a novemberi, 70. születésnapi partiján. Az egyik képen Harry látható, amint a Beverly Hills-i táncparketten lépked egy James Bond-tematikájú bulin, amelyet Jeff Bezos és Lauren Sánchez rendezett Jenner tiszteletére 165 millió dolláros birtokukon. Harry herceg pipacsot viselt a zakóján, felesége azonban nem.

Ahogy korábban megírtuk a néhány órával később azonban az összes, a sussexeket a sztárokkal és az ünnepelttel mulatozva ábrázoló fotót rejtélyes módon leszedték a közösségi médiából Kris és Kim oldaláról, de csak azután, hogy már megosztották őket több millió követőjükkel. Kim szerint Harry és Meghan meggondolták magukat, és azt kérték, hogy vegyék le a képeket, mert nem akarták, hogy „bulizva és táncolva” lássák őket.

Szerintem rájöttek, hogy Emlékezés Napja van, és nem akarták, hogy egy bulin lássák őket, még ha már kint is voltak a képek, aztán levettük őket. 

- fejtette ki Kim.

Az Emlékezés Napját minden évben novemberben tartják, és a szolgálat közben elesett fegyveres erők tagjaira emlékeznek. Harry herceget pipaccsal a zakóján látták, amikor megérkezett Jenner partijára.

Az amerikai sajtóban olyan pletykák is terjedtek, hogy létezett egy fotós beleegyező nyilatkozat. Krishez közeli forrás azonban ezt cáfolta, hangsúlyozva, hogy a vendégek a barátai és családtagjai voltak, és ilyesmit sosem kért volna. Vita alakult ki amiatt is, hogy a sussexek ugyanazon a napon korábban egy jótékonysági eseményen készült fotói azonban nem kerültek törlésre.

Kim azonban hangsúlyozta, hogy az egész ügy csalódást keltett benne -írja a DailyMail.

Ha könnyedén és viccesen kezeltük volna, talán máshogy fogadták volna. De utáltam, ahogy ezt mindenki megélte. Olyan őrült és nevetséges dolog lett belőle, aminek nem kellett volna annak lennie

- jelentette ki végül a Kim.

A Kardashian-partin kialakult botrányról Kim Kardashian az alábbi podcastben beszél!

 

