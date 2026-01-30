Végre kiderült: ezért szedették le Harryék a Kardashian-partin készült fotókat!
A szépséges Kim Kardashian végre tiszta vizet öntött a pohárba. Az idő előrehaladtával a találgatások is egyre merészebbek lettek a híres Kardashian-partin kirobbanó botrány kapcsán.
A tavaly megrendezett születésnapi Kardashian-parti után mindenki találgatta, hogy a váratlanul megjelent Harry herceg és felesége, Meghan Markle végül miért a róluk készült bulifotók eltávolításán döntött. Az eltűnt képek világszintű médiavihart kavartak, amelyet „photo-gate”-nek neveztek el, és Hollywoodban is nagy visszhangot váltott ki. Kim Kardashian végül néhány hónappal később elmondta mi állt a háttér mögött valójában.
A Kardashian-parti nem vetett volna jó fényt a sussexi párra?
A bulin készült spontán fotókon egyértelműen látható, ahogy a hercegi házaspár bensőségesen ünnepel Kris Jennerrel a novemberi, 70. születésnapi partiján. Az egyik képen Harry látható, amint a Beverly Hills-i táncparketten lépked egy James Bond-tematikájú bulin, amelyet Jeff Bezos és Lauren Sánchez rendezett Jenner tiszteletére 165 millió dolláros birtokukon. Harry herceg pipacsot viselt a zakóján, felesége azonban nem.
Ahogy korábban megírtuk a néhány órával később azonban az összes, a sussexeket a sztárokkal és az ünnepelttel mulatozva ábrázoló fotót rejtélyes módon leszedték a közösségi médiából Kris és Kim oldaláról, de csak azután, hogy már megosztották őket több millió követőjükkel. Kim szerint Harry és Meghan meggondolták magukat, és azt kérték, hogy vegyék le a képeket, mert nem akarták, hogy „bulizva és táncolva” lássák őket.
Szerintem rájöttek, hogy Emlékezés Napja van, és nem akarták, hogy egy bulin lássák őket, még ha már kint is voltak a képek, aztán levettük őket.
- fejtette ki Kim.
Az Emlékezés Napját minden évben novemberben tartják, és a szolgálat közben elesett fegyveres erők tagjaira emlékeznek. Harry herceget pipaccsal a zakóján látták, amikor megérkezett Jenner partijára.
Az amerikai sajtóban olyan pletykák is terjedtek, hogy létezett egy fotós beleegyező nyilatkozat. Krishez közeli forrás azonban ezt cáfolta, hangsúlyozva, hogy a vendégek a barátai és családtagjai voltak, és ilyesmit sosem kért volna. Vita alakult ki amiatt is, hogy a sussexek ugyanazon a napon korábban egy jótékonysági eseményen készült fotói azonban nem kerültek törlésre.
Kim azonban hangsúlyozta, hogy az egész ügy csalódást keltett benne -írja a DailyMail.
Ha könnyedén és viccesen kezeltük volna, talán máshogy fogadták volna. De utáltam, ahogy ezt mindenki megélte. Olyan őrült és nevetséges dolog lett belőle, aminek nem kellett volna annak lennie
- jelentette ki végül a Kim.
A Kardashian-partin kialakult botrányról Kim Kardashian az alábbi podcastben beszél!
