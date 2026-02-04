Meghan Markle meglopta Károly királyt? Itt a bizonyíték

Azzal vádolják a sussexi hercegnét, Meghan Markle-t, hogy ellopott egy olyan kulcsmondatot, amelyet eddig Károly király használt a levelezéseiben.

Meghan Markle még a márkanevét sem maga találta ki Fotó: AFP

Meghan Markle márkája nem saját ötlet?

A 44 éves Meghan Markle tavaly indította el márkáját, az As Ever-t, egy rajongó pedig az X-en osztotta meg, hogy ez egy olyan kifejezés volt, amelyet a 77 éves Károly király gyakran használt, amikor még Wales hercegeként volt ismert.

„Emelje fel a kezét, aki szerint Meghan Markle szörnyű ötlete volt, hogy sikertelen Etsy-boltjának az „As Ever” nevet adta! Én így gondoltam, és eddig nem is értettem... Tudtátok, hogy régen Károly herceg gyakran írta alá leveleit „Yours Ever” és „As Ever” kifejezésekkel azoknak, akikkel tartós barátság és lojalitás fűzte össze?” - tette fel a kérdést az illető.

Elárulta, hogy az As Ever aláírás rendkívül népszerű volt a viktoriánus korban. Arra is rámutatott, hogy Harry herceg felesége ezt a kifejezést a gyerekkönyve, a Bench dedikált változatához is használta. „Markle üzleti tevékenységének nevetséges színjátéka előtt ez a furcsa alak egyszer használta az ”As Ever„ kifejezést, mégpedig egy dedikált [The] Bench könyvben 2021-ben” - idézi a posztot az Express.

2025 februárjában Meghan Markle az Instagramon közölte követőivel, hogy életmódmárkáját átnevezi American Riviera Orchard-ról, As Ever-re.

Nagy volt iránta az érdeklődés. Tavaly azt gondoltam, hogy az American Riviera olyan remek név, ez az én környékem, és ez a neve Santa Barbarának

- mondta Meghan akkor.

Hozzátette a névváltoztatással kapcsolatban, hogy ez lekorlátozta üzleti tevékenységét csupán a környékére. Aztán bejött a Netflix biznisze, amely mindent megváltoztatott.