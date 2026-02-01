Meghan Markle elárulta Valentin napi terveit

Meghan Markle As Ever márkájáról január 27-én osztotta meg Valentin-napi kollekciójának első bemutatóját. Az Instagramon bejelentették, hogy mostantól eper- és málnaízű gyümölcskrémek is kaphatók. A közösségi médiás videóban azt mutatják, amint egy kéz egy piros szalaggal átkötött dobozt bont ki.

Meghan Markle tervei Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle lekvárokban gondolkozik

A bejegyzésbez a következő felirat olvasható:

Gondosan elkészítve ajándékozásra: a szeretteinkkel töltött, nyugodt reggelekre - otthon.

- amellyel azt szeretné üzenni, hogy az ajándékcsomagok már úgy vannak elkészítve, hogy rögtön oda tudjuk adni szeretteinknek Valentin napra.

Tavaly Valentin napon Meghan egy ünnepi témájú reggelit osztott meg Archie herceggel és Lilibet hercegnővel az Instagramon. A Nat King Cole "LOVE" című dalára írt videóban Meghan szív alakúra szeleteli az epret, és egy piros bagelre rendezi el rózsaszín kencével, a ház körül pedig piros és rózsaszín díszeket helyezett el.

A 2025-ös ünnepeket Harry hercegtől távol töltötte, aki Kanadában tartózkodott az Invictus Games első téli kiadásán, míg ő otthon a babákra vigyázott. Meghan azonban egy kedves tisztelgést tett férje előtt az Instagramon, többek között egy fekete-fehér fotót is közzétett, amelyen egy puszit osztanak meg.

Meghan Markle legújabb kollekciója egyben első életmód-vállalkozására is visszanyúlik. Mielőtt kitalálta volna magának az „As Ever” márkanevet, a sussexi hercegné 2024-ben több hírességnek, köztük Mindy Kalingnek, Chrissy Teigennek és Kris Jennernek ajándékozott limitált kiadású, az American Riviera Orchard logójával ellátott eperlekvár üvegeket.

A sussexi hercegné 2025 márciusában indította el az As Ever kollekciót, amely hűtés nélkül tartható élelmiszertermékekből áll, gondosan válogatott termékcsalád, beleértve lekvárokat, teákat, süteménykeverékeket. Azóta kibővült borokkal, gyertyákkal és legutóbb egy bőr könyvjelzővel is.

Meghan az As Ever megalapításáról és annak alakításában betöltött szerepéről korábban így nyilatkozott:

„Vállalkozónak tartom magam és ezt egy női kezdeményezésnek látom és ha a márka végül befolyásos lesz, az nagyszerű” – idézi a People magazin.