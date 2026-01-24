Károly király felfedte: ezt szeretné örökségül hagyni a halála után

Károly király új dokumentumfilmet forgat a Prime Video számára, amelyben arról beszél, hogy egykor teljesen őrültnek tartották környezetvédelmi nézetei miatt. Most azonban elárulja, reméli, hogy kezdeményezései a halála után is folytatódni fognak.

Megnyílt Károly király, ezt szeretné a jövőben

Károly király egy bensőséges interjúban beszélt arról a maradandó örökségről, amely reméli, hogy halála után is folytatódni fog. A 77 éves uralkodó 2024 februárjában jelentette be, hogy rákos betegséggel küzd, ezért gondolnia kell a jövőre is.

A harmónia megtalálása: egy király víziója (Finding Harmony: A King's Vision) című dokumentumfilmben az uralkodó kifejezi aggodalmát a hanyatló vadvilág miatt. A Kate Winslet narrációjával készült 90 perces film a király fenntarthatósági ambícióit és a természettel való együttműködés, nem pedig ellene való munkálkodás filozófiáját ismerteti.

Azt hiszem, a harmóniának nevezett dolog mögött rejlő alapelveket kell követnünk, ha valahogy biztosítani akarjuk, hogy ez a szegény öreg bolygó ennyi embert el tudjon tartani

Károly királyt széles körben gúnyolták az 1980-as években, amikor beismerte, hogy azért beszél a virágaihoz, mert azok reagálnak neki. Az uralkodó kisfiú kora óta imád a szabadban lenni. Károly király lelkesen foglalkozik természettel, és elárulja, hogy kertjei, valamint az ott élő állatok és rovarok fenntartják mentális egészségét.

Mi magunk vagyunk a természet, annak részei vagyunk, nem pedig tőle függetlenek.

A király mindig is aggódott a Föld állapota miatt, ezért élete során egyesítette a világ vezetőit a környezetvédelmi kérdésekben, úttörő szerepet játszott a biogazdálkodásban, népszerűsítő programokat indított, és fenntartható közösségeket hozott létre