Nincs visszaút? Károly király meghozta a döntését Harry hercegről

III. Károly királynak nem áll szándékában találkozni fiával, Harry herceggel a közelgő brit látogatása során. A beszámolók szerint az uralkodó attól fél, hogy bizalmas beszélgetéseiknek a részletei kiszivároghatnak a sajtóhoz.

Károly király és Harry herceg kapcsolata továbbra sem javul Fotó: AFP

Károly király nem bízik Harry hercegben

A Radar Online információi szerint a király már a 2025 szeptemberében tartott rövid találkozójuk után arra a következtetésre jutott, hogy Harry herceg nem tekinthető megbízhatónak, főként akkor, ha személyes vagy egészségügyi kérdésekről van szó. A sussexi herceg jövő héten tér vissza Londonba, ahol újabb jogi eljárás vár majd rá, azonban apjával való találkozás nem szerepel a programban.

A királyi család forrása szerint Harry herceget egyre inkább tehernek tekintik.

A család azért tartja megbízhatatlannak a herceget, mert a magánbeszélgetések részletei rendszeresen megjelennek a nyilvánosság előtt. Ez különösen kényes helyzetet teremt most, amikor a király rákkezelését szigorúan magánügyként kezelik

- mondta Kinsey Schofield, királyi szakértő.

A beszámolók szerint ráadásul Károly király várhatóan nem is tartózkodik majd Londonban a herceg látogatásakor. Az uralkodó januárban rendszerint Skóciába vonul vissza pihenni, és idén is ezt tervezi. Schofield szerint az apa és fia kapcsolata továbbra is rendkívül korlátozott, a rendszeres kommunikáció pedig teljesen hiányzik.

Károly király és Harry herceg legutóbbi személyes találkozója nagy nyilvánosságot kapott 2025 szeptemberében. Az alig 50 perces beszélgetést hónapokon át tartó egyeztetések előzték meg, és ez volt az első alkalom 19 hónap után, hogy személyesen beszéltek egymással.

A feszültséget tovább növelte, hogy a herceg tavaly ősszel a találkozó után interjút adott a The Guardiannek, amelyben azt mondta, hogy a király betegsége idején a figyelmének apjára kell irányulnia. Bár első hallásra együtt érzőnek tűnt, a királyi család úgy érezte, hogy Harry a történteket saját hírnevének építésére használja.

Az interjúban a herceg felidézte a 2023-as Tartalék-memoárjában tett állításait is, és gúnyosan reagált a családi titkok kiszivárogtatásával kapcsolatos vádakra, kijelentve, hogy a lelkiismerete tiszta. A források szerint ezek a nyilatkozatok is hozzájárultak ahhoz, hogy a királyi család végleg elveszítse bizalmát Harryben, és egyelőre nem látnak esélyt a kapcsolat helyreállítására - írja a Life.hu.