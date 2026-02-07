Meglátták a rajongók Meghan Markle új fotóját: kapásból ez jutott róla eszükbe

Meghan Markle-t brutálisan kigúnyolták az interneten, miután a rajongók legújabb képét egy híres horrorfilmes karakterhez hasonlították. A sussexi hercegné szerdán, február 4-én az As Ever Instagram-oldalán posztolt egy új képet, amelyen márkája legújabb Valentin-napi ajánlatát népszerűsíti, miközben a királyi család többi tagja a rák elleni küzdelem világnapját ünnepelte.

Meghan Markle-t új fotóján egy ikonikus horrorfilm-karakterhez hasonlították a követői kép: instagram

Meghan Markle-t nem kímélték követői

A képen Meghan egy csomó piros lufit tart egy üveg lekvárosüveghez kötve. Fekete ruhát és piros lapos talpú cipőt visel, de az arca nem látszik. A képet a következő üzenet kísérte: „Kedves meglepetés! Vásárold meg a limitált kiadású Sweetheart csomagot, amelyben megtalálható az As ever aláírás -a csokoládé kollekciónk, valamint a Keepsake csomagolásban kapható málnás és epres krémeink – pont időben Valentin-napra. Ajándék magadnak, vagy annak, akit szeretsz.”

Néhány rajongó azonban gyorsan észrevette a hasonlóságokat Meghan képe és az Az című filmek egyik híres jelenete között, amelyek Stephen King azonos című regényén alapulnak.

Nem kímélték Meghant a bántó megjegyzésekkel

A filmekben Pennywise egy félelmetes bohóc, különféle piros lufikat tart a kezében, miközben gyerekeket vadászik és terrorizál. A rajongók a közösségi médiában fejezték ki véleményüket.

Egy felhasználó megkérdezte az X-en Meghan képe alatt Pennywise mellett: „Mit próbál nekünk mondani Meghan?”

Egy másik felhasználó így válaszolt: „Oké. Smink nélkül tényleg úgy néz ki, mint Pennywise.”

Mások a jól ismert bohócról posztoltak képeket, míg egy harmadik felhasználó azt mondta: „Meghan félelmetesebb, mint a bohóc.”

Van aki azt írta: „Ijesztő!”

Egy másik személy ezt írta: „Pennywise nyert.”

Meghan már kiadott három üveg limitált kiadású csokoládét és egy Valentin-napi Edit csomagot - írja az Express.