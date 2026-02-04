Paris Hilton kitálalt: Ilyen Meghan Markle a kulisszák mögött

Paris Hilton rövid életű Archetypes podcast sorozatában mesélt arról, milyen volt találkozni Meghan Markle-lal. A sussexi hercegné eddig két podcast műsort készített – az Archetypes-t, amely 2022-ben debütált a Spotify-on és a Confessions of a Female Founder-t, amely 2025-ben debütált a Lemonada Medián.

Paris Hilton imádott Meghan Markle-el dolgozni

Mindkét podcast sorozatnak csak egy évada van, mivel Meghan és Harry herceg Spotify-al kötött megállapodása hirtelen véget ért 2023 júniusában, miután mindkét fél „kölcsönösen beleegyezett” abba, hogy elválnak útjaik, míg a Lemonada még nem jelentett be új évadot Meghan második podcastjához. Az Archetypes számos hírességet és más ismert embert mutatott be különböző szektorokból, a hercegné pedig 12 epizódon keresztül beszélt nekik a nőkkel szembeni sztereotípiákról.

Hilton most az Archetypes epizódjában mesélt arról, milyen volt Meghannal lenni és együtt dolgozni.

Imádtam vele azt a podcastot csinálni, egy nagyon okos, kedves ember volt én nagyon élveztem.

Hozzátette:

Azt hiszem, a média képes megalkotni egy karaktert mindenkiről – az egész karrieremet, a történetemet mindig olyan emberek mesélték, akik nem igazán ismertek – így sok olyan nővel tudok azonosulni, akiknek el kell viselniük ezt a fajta bánásmódot a média részéről.

Az Express azt is írja, hogy Paris Hilton és Meghan egy podcastban arról beszélgetett, hogy a nőkre gyakran aggatnak "buta női" szerepeket. Meghan felidézte saját szereplését a Deal or No Deal című sorozatból: