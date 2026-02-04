Paris Hilton kitálalt: Ilyen Meghan Markle a kulisszák mögött
A sztár arról beszélt, hogy milyen volt együtt dolgozni Meghan Markle-lel rövid életű podcast-sorozatában, az Archetypes-ben. Paris Hilton lelkesen idézte fel a közös munkát.
Paris Hilton rövid életű Archetypes podcast sorozatában mesélt arról, milyen volt találkozni Meghan Markle-lal. A sussexi hercegné eddig két podcast műsort készített – az Archetypes-t, amely 2022-ben debütált a Spotify-on és a Confessions of a Female Founder-t, amely 2025-ben debütált a Lemonada Medián.
Paris Hilton imádott Meghan Markle-el dolgozni
Mindkét podcast sorozatnak csak egy évada van, mivel Meghan és Harry herceg Spotify-al kötött megállapodása hirtelen véget ért 2023 júniusában, miután mindkét fél „kölcsönösen beleegyezett” abba, hogy elválnak útjaik, míg a Lemonada még nem jelentett be új évadot Meghan második podcastjához. Az Archetypes számos hírességet és más ismert embert mutatott be különböző szektorokból, a hercegné pedig 12 epizódon keresztül beszélt nekik a nőkkel szembeni sztereotípiákról.
Hilton most az Archetypes epizódjában mesélt arról, milyen volt Meghannal lenni és együtt dolgozni.
Imádtam vele azt a podcastot csinálni, egy nagyon okos, kedves ember volt én nagyon élveztem.
Hozzátette:
Azt hiszem, a média képes megalkotni egy karaktert mindenkiről – az egész karrieremet, a történetemet mindig olyan emberek mesélték, akik nem igazán ismertek – így sok olyan nővel tudok azonosulni, akiknek el kell viselniük ezt a fajta bánásmódot a média részéről.
Az Express azt is írja, hogy Paris Hilton és Meghan egy podcastban arról beszélgetett, hogy a nőkre gyakran aggatnak "buta női" szerepeket. Meghan felidézte saját szereplését a Deal or No Deal című sorozatból:
Majdnem belemerültem a karakterbe, és egy ponton mintha elmosódtak volna a vonalak, és mintha elfelejtettem volna, ki vagyok. És ez elszomorít, mert régen olyan szabad szellem voltam, nem voltam ennyire bezárkózott és úgy érzem, hogy annyi minden történt velem az évek során, hogy valahogy bezárkóztam a fejemben és azt kívánom, bárcsak ne történt volna meg. A traumákon és az életen keresztülmenni nagyon-nagyon megvisel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre