Egy dolog élete végéig kísérteni fogja Paris Hiltont, megnyílt a sztár

Megnyílt Paris Hilton, elmondása szerint a mai napig kísérti a kiszivárgott szexvideója, amit 19 éves korában készített. A volt párja beleegyezése nélkül osztotta meg a videót, amin még rendkívül fiatal volt.

Hatalmas érzelmi sebeket ejtet Paris Hiltonnál a kiszivárgott felvétel Fotó: CraSH / Northfoto

Őszintén beszél Paris Hilton

A valóságshow sztár és DJ szexvideója 2004-ben szivárgott ki, állítólag a beleegyezése nélkül. A videón a sztár akkori barátja, a 35 éves Rick Salomon szerepelt.

A beszámolók szerint Solomon eladta a pár együttlétéről készült felvételt, és „egyéjszakás kaland Párizsban” néven reklámozta. Hiltont brutálisan kigúnyolták a médiában a felvétel kiszivárogtatása után, és a modell számos interjúban beszélt arról, hogy ez milyen káros hatással volt rá az évek során.

A most 44 éves sztár a Jay Shetty Podcast január 21-én közzétett epizódjában beszélt a szörnyű élményről.

Gyerekkoromban mindig felnéztem olyan emberekre, mint Diana hercegnő és Grace Kelly, csodálatosan elegáns nőkre, és úgy érzem, amikor ő [Salomon] megcsinálta azt [a szexvideót], elvette tőlem ezt, és az emberek soha többé nem néznek rám emiatt

Hilton hozzátette, hogy szerinte soha nem fog felépülni a kiszivárgott felvétel okozta mentális sérüléseiből.

Ez valószínűleg életem végéig kísérteni fog. Mély szomorúságot érzek amiatt a lány miatt, aki akkor teljesen magányosnak érezte magát, és a történtek után senkivel sem akart többé találkozni

A médiaszemélyiség korábban arról is beszélt, hogy idővel egyfajta „gyógyulást” kezdett megélni annak felismerésében, hogy ma már az ilyen felvételek beleegyezés nélküli nyilvánosságra hozatalát bosszúpornónak tekintenék.

Hilton a The Sunday Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a vele történtek ma már illegális és erkölcstelen cselekedet lenne, hiszen Hilton csak egy tinédzser volt, akit kihasznált ez az idősebb férfi - írja az Unilad.