Egy dolog élete végéig kísérteni fogja Paris Hiltont, megnyílt a sztár
Paris Hilton úgy gondolja, soha nem fogja tudni feldolgozni a történteket.
Megnyílt Paris Hilton, elmondása szerint a mai napig kísérti a kiszivárgott szexvideója, amit 19 éves korában készített. A volt párja beleegyezése nélkül osztotta meg a videót, amin még rendkívül fiatal volt.
Őszintén beszél Paris Hilton
A valóságshow sztár és DJ szexvideója 2004-ben szivárgott ki, állítólag a beleegyezése nélkül. A videón a sztár akkori barátja, a 35 éves Rick Salomon szerepelt.
A beszámolók szerint Solomon eladta a pár együttlétéről készült felvételt, és „egyéjszakás kaland Párizsban” néven reklámozta. Hiltont brutálisan kigúnyolták a médiában a felvétel kiszivárogtatása után, és a modell számos interjúban beszélt arról, hogy ez milyen káros hatással volt rá az évek során.
A most 44 éves sztár a Jay Shetty Podcast január 21-én közzétett epizódjában beszélt a szörnyű élményről.
Gyerekkoromban mindig felnéztem olyan emberekre, mint Diana hercegnő és Grace Kelly, csodálatosan elegáns nőkre, és úgy érzem, amikor ő [Salomon] megcsinálta azt [a szexvideót], elvette tőlem ezt, és az emberek soha többé nem néznek rám emiatt
Hilton hozzátette, hogy szerinte soha nem fog felépülni a kiszivárgott felvétel okozta mentális sérüléseiből.
Ez valószínűleg életem végéig kísérteni fog. Mély szomorúságot érzek amiatt a lány miatt, aki akkor teljesen magányosnak érezte magát, és a történtek után senkivel sem akart többé találkozni
A médiaszemélyiség korábban arról is beszélt, hogy idővel egyfajta „gyógyulást” kezdett megélni annak felismerésében, hogy ma már az ilyen felvételek beleegyezés nélküli nyilvánosságra hozatalát bosszúpornónak tekintenék.
Hilton a The Sunday Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a vele történtek ma már illegális és erkölcstelen cselekedet lenne, hiszen Hilton csak egy tinédzser volt, akit kihasznált ez az idősebb férfi - írja az Unilad.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre