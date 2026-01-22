A Next Top Model Hungary sztárja felrobbantotta a netet

A babavárás sok fiatal pár számára a legnagyobb ajándék, a Next Top Model Hungary Kittijének esetében pedig különösen mély érzelmekkel jár ez az időszak. A mindig mosolygós influenszer rendszeresen posztol cuki tartalmakat, de most valami igazán eredetivel rukkolt elő.

A Next Top Model Hungary modellje kislányt hord a szíve alatt (Fotó: Matuz Kitti)

A Next Top Model Hungary sztárja megható összeállítással rukkolt elő

A Next Top Model Hungary-ből országosan ismertté vált Matuz Kitti Léda és párja októberben jelentette be, hogy gyermeket vár, a hír pedig azonnal felrobbantotta a közösségi médiát. A népszerű tartalomgyártó korábban őszintén beszélt arról, mennyire vágyik az anyaságra, és arról is mesélt, hogy néhány éve mekkora veszteség érte, amikor elveszítette a babáját. A fájdalmas időszak után most önfeledten boldog, és alig várja, hogy szülővé váljon.

A Next Top Model Hungary TV2 egykori versenyzője YouTube-csatornáján külön videósorozatot indított, ahol a terhessége részleteiről mesél, tapasztalatait pedig más kismamákkal is megosztja. Nagyon óvatos, mindenre figyel, és láthatóan lubickol az új szerepben. Kitti azt is elárulta nemrég, hogy a baba kislány lesz.

„Nem szerettük volna még elmondani”

Ami azonban igazán levette a lábáról a rajongókat, az a friss TikTok-posztja volt. Ebben azt tárta a kíváncsi szemek elé, mit csinált akkor, amikor még nem tudtak róla, de már ott volt Kitti pocijában a magzat. A modell így írt: „forgattunk érdekes lovak társaságában, itt jött rám a nadrág először és utoljára”. Majd hozzátette: „edzettem, elkezdtem a PCOS diétát, mert nem éreztem jól magam”. Egy másik pontnál pedig ezt vallotta be:

Érthetetlen békét, szerelmet éreztem, a fodrásznál pedig végig arról pletyiztünk, miért ilyen puffadt a hasam, milyen hormonproblémám lehet?

Kitti a Horvát kiruccanás után már nem is tagadhatta az örömhírt (Fotó: Instagram)

A történetből az is kiderül, hogy a család egy közös horvátországi nyaralás alkalmával tudta meg az igazságot, de az út elején még nem osztották meg a szülőkkel az örömhírt. A fiatalok is csupán előző este tudták meg, amikor Kitti végül kizárva minden egyéb eshetőséget, tesztet csinált.

Nem szerettük volna még elmondani a nyaralás elején. Anya mégis minden nap erről beszélt, megérezte. Teljesen véletlenül kaptam egy életfa nyakláncot, azt mondta: «Mert életet adtam neked.» Az első gondolatom az volt: most pedig én adok majd valakinek. De még ekkor sem mondtam el neki a nagy hírt

– írta. A Next Top Model Hungary szereplők között már akad kislányos anyuka, Papp Gabi például, aki kevésbé aktívan mesél gyermekéről. A rajongók remélik, hogy Kitti megtartja ezt a jelenlegi közlési vágyát és láthatják a picit boldog családi körben felcseperedni.