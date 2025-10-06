Boldog szülinapot! – Paris Hilton szexi közös fotókkal ünnepli a húgát

Rohan az idő: 42. születésnapját ünnepelhette vasárnap Paris Hilton húga, Nicky. A két szexi nő között mindössze két év a korkülönbség, s szemmel láthatóan nem csak testvérek, de barátnők is – ez derül ki Nicky és Paris Hilton szexi közös fotó láttán.

Paris Hilton szexi közös fotókkal ünnepelte húga születésnapját az Instagram-oldalán (Fotó: AFP)

Paris Hilton szexi szülinapi tartalma bejött a rajongóknak

Boldog születésnapot a gyönyörű nővéremnek NickyHiltonnak! Mindig is te voltál a legjobb barátom, bűntársam, és a legelegánsabb, legkedvesebb és leghűségesebb ember, akit ismerek. Annyira büszke vagyok arra a csodálatos nőre, anyára és főnökre, akivé váltál! Örökké szeretlek, húgi!

– írta Paris az Instagram-oldalán.