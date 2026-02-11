Meghan Markle megint hívatlanul állított be egy rendezvényre?

Rajongói védték meg a sussexi hercegnét, Meghan Markle-t, miután kiderült, hogy meghívatta magát szombaton, január 7-én egy csillogó Los Angeles-i gálára.

Meghan Markle újabb rendezvényre állított be hívatlanul Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle meghívó nélkül ment az eseményre

A 44 éves sussexi hercegnét egy zöldszőnyegen pózolva fotózták le, a 2026-os Fifteen Percent Pledge Gálán. Harry herceg felesége egyedül jelent meg és lenyűgöző látványt nyújtott egyedi ruhájában, melyet Amerika egyik vezető tervezője készített neki. A ruhához tartozott egy hatalmas bársonyos uszályos rész is, megjelenése pedig botrányt váltott ki.

Meghan Markle a tavalyi párizsi Balenciaga divathéten való megjelenése után hívatta meg magát erre az eseményre, korábban kiderült, hogy oda is erőszakosabban jutott be.

A Paramount Studiosban megrendezett Fifteen Percent Pledge Gála rendezvényt hirdető fényes szórólapon Beyoncé, Emma Grede, Aurora James és 11 másik nagy név szerepelt, akik támogatták az eseményt, Meghan nevét azonban nem említették, ami aztán a pletykák terjedéséhez vezetett.

Ezek után a közösségi médiában sorra védték meg a hercegnét, miszerint ez tévedés, Beyoncé és édesanyja Tina már régóta barátai Meghannek.

Mintha Miss Tina nem hívná meg Meghant! Meghan és Doria, Tina és Beyoncé társaságában vannak, ők mind nagyon jó barátok!

- írta valamelyikük.

Sorra kommentelték hogy biztosan meghívták a hercegnét, és aki ennek ellent mondott az nem úszta meg a csípős szavakat. „Meghan nyilvánvalóan meghívott vendég ezen az eseményen! Nem kell előre PR-bejelentést tennie” - idézi egyik védelmezőjét az Express.