"Fogjátok a szátok be" – Darabokra tépik Zsigmond Angit! Mindenkire kifakadt a szőkeség

Zsigmond Angi új fejezetet nyit az életében: szeptember 15-én jelenik meg első zenéje, amely a „Top 1” címet kapta. A fiatal influenszer a közösségi médiában évek óta építi magát, most azonban úgy döntött, egészen más terepen próbál szerencsét: a zenei világban. A premierhez készült előzetes videója már napokkal a megjelenés előtt hatalmas visszhangot keltett, és nem éppen pozitív értelemben. A felvételen Angi egy tűzpiros sportkocsiban feszít a Hősök terén, miközben önbizalomtól duzzadó sorokat rappel.

Zsigmond Angi zenéje nem aratott osztatlan sikert (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi Instagramon osztotta meg első klipjének az előzetesét

„A színfalak mögé nem láttok be. Fogjátok a szátok be” – osztja ki Angi az irigyeit, majd így folytatja: „Azt mondják, nem vagyok egyedi, elhagyom a várost, c’est la vie”.

A közönség reakciója azonban kíméletlen volt. Az Instagramon megjelent videó alatt rövid időn belül özönleni kezdtek a kritikus kommentek, amelyek mind egyértelműen Angit vették célkeresztbe. Az egyik hozzászóló így fakadt ki:

„Miért hiszi minden tiktok/insta influ, hogy zenélni tud, csak mert jól néz ki és sok gyerek követi?” Egy másik még keményebben fogalmazott: „Még csak nem is néz ki jól. Smink és filter nélkül full átlagos”. Nem volt hiány a stílust bíráló hangokból sem: „Jól mondják, tényleg nem vagy egyedi” – állította valaki, míg mások szerint a produkció annyira mesterkélt, hogy „mintha AI lenne”. A legnagyobb vitát azonban a topkomment váltotta ki, amely egy híres német előadóra, Zah1de-ra utalt: „Zah1de copy”.

Kár volt ennyi pénzt költeni a projektre?

A vád tehát egyértelmű: sokak szerint Zsigmond Angi Ázsia Expresszes kalandja és online tartalmai után nem friss és különleges színt hoz a hazai rap szcénába, hanem egy külföldi sztár olcsó másolatát próbálja megvalósítani. A kommentelők véleménye alapján az önbizalommal teli sorok inkább visszafelé sültek el: míg Angi arra próbál utalni, hogy nem látunk rá a valódi küzdelmeire, a közönség csak egy pózoló influenszert lát benne, aki sportkocsival és harsány sorokkal akarja bizonyítani, hogy több, mint egy átlagos közösségimédia-sztár.