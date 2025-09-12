RETRO RÁDIÓ

"Fogjátok a szátok be" – Darabokra tépik Zsigmond Angit! Mindenkire kifakadt a szőkeség

A népszerű influencer új vizekre evezett, de úgy tűnik, léket kapott közben a csónak. Zsigmond Angi bimbódzó rappkarrierjét nem kímélték a kommentelők.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 20:00
Zsigmond Angéla rap botrány Instagram

Zsigmond Angi új fejezetet nyit az életében: szeptember 15-én jelenik meg első zenéje, amely a „Top 1” címet kapta. A fiatal influenszer a közösségi médiában évek óta építi magát, most azonban úgy döntött, egészen más terepen próbál szerencsét: a zenei világban. A premierhez készült előzetes videója már napokkal a megjelenés előtt hatalmas visszhangot keltett, és nem éppen pozitív értelemben. A felvételen Angi egy tűzpiros sportkocsiban feszít a Hősök terén, miközben önbizalomtól duzzadó sorokat rappel.

Zsigmond Angi
Zsigmond Angi zenéje nem aratott osztatlan sikert (Fotó: Szabolcs László)

 Zsigmond Angi Instagramon osztotta meg első klipjének az előzetesét

„A színfalak mögé nem láttok be. Fogjátok a szátok be” – osztja ki Angi az irigyeit, majd így folytatja: „Azt mondják, nem vagyok egyedi, elhagyom a várost, c’est la vie”.

A közönség reakciója azonban kíméletlen volt. Az Instagramon megjelent videó alatt rövid időn belül özönleni kezdtek a kritikus kommentek, amelyek mind egyértelműen Angit vették célkeresztbe. Az egyik hozzászóló így fakadt ki: 

Miért hiszi minden tiktok/insta influ, hogy zenélni tud, csak mert jól néz ki és sok gyerek követi?” Egy másik még keményebben fogalmazott: „Még csak nem is néz ki jól. Smink és filter nélkül full átlagos”. Nem volt hiány a stílust bíráló hangokból sem: „Jól mondják, tényleg nem vagy egyedi” – állította valaki, míg mások szerint a produkció annyira mesterkélt, hogy „mintha AI lenne”. A legnagyobb vitát azonban a topkomment váltotta ki, amely egy híres német előadóra, Zah1de-ra utalt: „Zah1de copy”.

Kár volt ennyi pénzt költeni a projektre?

A vád tehát egyértelmű: sokak szerint Zsigmond Angi Ázsia Expresszes kalandja és online tartalmai után nem friss és különleges színt hoz a hazai rap szcénába, hanem egy külföldi sztár olcsó másolatát próbálja megvalósítani. A kommentelők véleménye alapján az önbizalommal teli sorok inkább visszafelé sültek el: míg Angi arra próbál utalni, hogy nem látunk rá a valódi küzdelmeire, a közönség csak egy pózoló influenszert lát benne, aki sportkocsival és harsány sorokkal akarja bizonyítani, hogy több, mint egy átlagos közösségimédia-sztár. 

Csak kezdeti nehézség

Mészáros Bende szerelmének az első zenéje tehát még meg sem jelent, máris hatalmas port kavart. A kritikus kommentek özöne alapján a közönség egy része biztos abban, hogy a „Top 1” nem fogja beváltani a címében rejlő ígéretet. Ugyanakkor a zaj és a felháborodás önmagában is figyelmet generálhat: az influenszerből lett rapper körül most mindenki beszél, és ez a mai zenei világban önmagában érték. 

 

