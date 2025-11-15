RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: így posztoltak a celebek az eseményt követően

Nagy sikernek bizonyult a Háborúellenes Gyűlés. Számos hazai celeb is tiszteletét tette rajta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15.
Radics Gigi Szabó Zsófi Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Curtis

November 15-én tartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben, amely hatalmas sikernek bizonyult. Az eseményen a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is szót emelt, valamint több hazai híresség is tiszteletét tette: a rapper Curtis és Radics Gigi egy "Szeretni valakit valamiért" feldolgozással színpadra is lépett.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. orán viktor
Így posztoltak a celebek a Háborúellenes Gyűlés után / Fotó: MW

Ezt írták a közösségi médiában a celebek, a Háborúellenes Gyűlést követően

Kedves barátaim, akkor tudjuk megvédeni magunkat a jövőben, ha olyan kormányunk marad, amely számára Magyarország és nem Ukrajna az első. Ez a választás tétje. Ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor Magyarországot nem viszik háborúba, Magyarországra nem hoznak migránsokat, a gyerekeket pedig meg fogjuk védeni. Ennek ellenkezőjét pedig azt javaslom, ne próbáljunk ki, ne kockáztassunk.
– Háborúellenes Gyűlés, Győr

- írta az Instagram-oldalán Curtis, az eseményt követően.

Szabó Zsófi - aki egy Orbán Viktor rajzos pulcsiban jelent meg -, is megosztott egy fotót a közösségi oldalán. Ezt IDE KATTINTVA lehet megtekinteni. 

 

