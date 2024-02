Ilyet még nem láttál, körbeaszfaltozták a gazt Karácsony Budapestjén - fotók

Így zöldít a baloldal Káposztásmegyeren, avagy a "zöldítés" jegyében megmentettek egy gyomot az Óceánárok utca aszfaltozása közben... Nem húzták ki gyökerestől, mint ahogy ez szokott lenni, inkább lyukat csináltak neki, hogy zavartalanul nőhessen...

A gyomot mostanra már levágták, de a gyökeret nem húzták ki Fotó: Olvasói

Újraértelmezték az aszfaltozást Újpesten, nem elég, hogy a környékbeliek hónapokat vártak arra, hogy elkészüljön a járdaszakasz, még rosszul is csinálták meg: egy jókora gaz pompázik benne. Azt nem tudni, milyen elvek mentén döntöttek így a munkások (már ha ők döntöttek), de feltehetőleg ezzel is hozzá akartak járulni a "zöldítéshez"... A fővárosban már ők is megszokhatták, hogy a gyomot nem gaznak kell hívni, hanem méhlegelőnek...

Aszfaltozáskor "itt mire gondolhatott a szerző?" Fotó: Olvasói

Szeptember végén bontották fel az utcaszakaszt, több más utcával együtt. Múlt hétig, azaz fél évig nem történt semmi, a többi közterületet befejezték, de ez úgy tűnik, elfelejtődött. Mikor a környékbeliek szóvátették, gyorsan leaszfaltozták ezt a játszótér melletti szakaszt is, körbeaszfaltozva ezt a kórót. Szóvátettem a neten és a baloldal sajtója az ELMŰ alvállalkozójára fogta az esetet. Nevetséges, ez hűen tükrözi a városvezetés hozzáállását, a "jóvanazúgy" szemléletet. A városvezetés az elmúlt négy évben nem csinált semmit, most, a választások előtt hirtelen megy a ész nélküli toldozgatás-foldozgatás. Szintén az Óceánárok utcában egy uniós projektnek köszönhetően a kátyús útra festettek fel biciklisávot. Életveszélyes az egész

–mondta a Metropolnak Drabant Fruzsina, a Fidesz-KDNP helyi jelöltje.