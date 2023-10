Félmillióért vattacukor – a "kivéreztetett" újpesti önkormányzat két kézzel szórja a pénzt

Félmillió vattacukorra, óránként 30 ezer külön rendezvényfotósra: Újpesten közpénzből kampányol Trippon Norbert leendő DK-s polgármester-jelölt – legalábbis így vélekedik a helyi Fidesz és a Kétfarkú Kutya Párt. A jelenlegi alpolgármester ugyanis 3, már egyszer tavaly is átadott közterület születésnapjára rendezett bulit önkormányzati pénzből. Az ügy nemcsak a kormánypártnál, hanem a baloldalon is kiverte a biztosítékot.

A DK-s kerületvezetés 4,2 millió forintot költött az egyéves bulira, ez a park kialakítási költségeinek majdnem 10%-a Fotó: Metropol

Úpesten a DK új módit vezetett be a választások előtt rövid idővel, Trippon Norbert alpolgármester ugyanis, három tavaly átadott közterületet is megünnepelt, pontosabban azok egyéves szülinapját. A Levendulapark bulijára például 4,2 milliót költött közpénzből(!). Az, hogy a helyszínen mindenkinek vastagon szórták az ingyen fánkot, kicsit a régi szoci bulikra hajazott, csak akkor hideg virsli és meleg sör volt a trendi. Érdekesség, hogy a terek átadásakor sem volt ekkora buli, ráadásul finoman szólva is pazarló költekezésről beszélünk akkor, amikor minden évben ment a sírás-rívás és a kormányra mutogatás. Volt, aki azt is szóvá tette, hogy a parkról készült fotókon az alpolgármester feje többnyire kitakarta az egyéves szülinapját ünneplő Levendulaparkot...

Óriási bulival ünnepelte Trippon az 50 milliós park egyéves szülinapját (és a DK-s városvezetést) közpénzből Fotó: Metropol

A Levendulaparkra 4,2 milliót költött a DK-s vezetésű önkormányzat

"Természetesen minden beruházásnak vannak marketing költségei (~5-6%) – de hát az önkormányzat nem is véletlenül ver el évente több mint 300 millió forintot kommunikációra a rengeteg tanácsadói és kommunikációs szerződésen keresztül... Na de nem is érték be ennyivel… Amúgy a Levendulapark tényleg szuper lett, de azért csak el lehetett volna értelmesebben is költeni azt a 4,2 millió forintot, akár más beruházásra, akár tényleg közcélú rendezvényre, vagy akár a fiatal házasok kedvezményének visszaállítására…" – véleményezte a Kétfarkú Kutya Párt.

A rendezvényekkel önmagával nincsen gond. De az, hogy olyan mérvű kiadások jelentkeznek, mint hogy Trippon Norbert óránként 30 ezerért fotóztatja magát egy külsős fotóssal úgy, hogy közben a sok százmillió forintból létrejövő, az önkormányzatnak eleve dolgozó sajtó-kft-nek is van fizetett fotósa, az felháborító. Ezt jó eséllyel lehet pénzszivattyúnak nevezni

– hangsúlyozta Bartók Béla, a helyi Fidesz elnöke.

A Levendulapark szülinapi költségei, amiket a Kétfarkú Kutya Párt tett először közzé

Három átadott közterületet is megünnepelt még egyszer Trippon

Nagy István szerint "semmi sem drága akkor, ha Trippon Norbert dékás (ál)polgármester idő előtt elkezdett polgármesteri kampányát kell hétmillió forinttal, közpénzből megtolni"

"A baloldal vezette önkormányzat megünnepeltette a lakossággal, hogy az önkormányzat ellátta kötelező feladatait" – mondta el Nagy István, a Fidesz-KDNP újpesti frakcióvezetője.

Ugyan egyszer ünnepélyes keretek között már átadták a megújult a Béke teret, vagy az egy éve elkészült Levendula parkot, ahol az elgombásodott, penészes fenyőmulcsot időközben le kellett cserélni, és a Pácoló-Intarzia köz átadásáról is újra meg kellett emlékezni... Ezek az újra megtartott rendezvények hétmillió forintjába fájtak a kifosztott önkormányzatnak. Amit lehetne tiltott kampányfinanszírozásnak, de akár hűtlen kezelésnek is nevezni. Akkor is, ha ezeket a rendezvényeket „az újpesti lakosság széleskörű tájékoztatásának” hazudják. Persze ki ne szeretné, az újpesti lakosok is szeretik az önkormányzatnak gombóconként 1143 forintba kerülő ingyen fagylaltot az önkormányzat két gombócot fizet, egyet kap akciójában. Érdekes, hogy amikor 4000 darab minifánkot osztottak ki, akkor annak darabja 137,50 forintba, amikor ennek a töredékét, 2400 darabot osztottak ki, akkor darabja "csak" 127 forintjába került az önkormányzatnak. Az ingyen vattacukor és 2,5 deci limonádé sem volt olcsó 650 forintért

– részletezte az újpesti politikus, aki hozzátette: "Azt hiszem, kezdeményezni fogom Trippon Norbert dékás (ál)polgármesternél, hogy a régi városvezetés kapjon pár milliót arra, hogy megünnepeljük az öt éve elkészült UP-ot (piac és rendezvényközpont), a Halassy uszodát, a Vadgesztenye utcai orvosi rendelőt, a Bajza utcai és a Fóti úti iskolákban épült tornacsarnokokat, a felújított Szakrendelőt, a Károlyi utcában felépített 31 lakásos bérházat és sok más beruházás mellett a Tarzan parkot is".