Elképesztő túlárazás Újpesten: háromszoros áron bontják le a trafóházat?

Háromszoros áron bontatja el a baloldali vezetésű újpesti önkormányzat a piacon lévő trafóházat. Ez biztosította évtizedek óta a terület áramellátását, a bontásnak már régen meg kellett volna történnie, de a korábban momentumos, most már DK-s Déri Tibor vezette testület eddig nem foglalkozott a kérdéssel. Érdekesség, hogy a terület nagyszabású fejlesztését még 2010–2019 között Wintermantel Zsolt, korábbi fideszes polgármester vezette önkormányzat kezdte el, tehát Dériéknek csak folytatnia kellett volna.

Az 1970-es években adták át a piacot és benne a trafóházat, már csak ezt a 70 négyzetméteres torzót kellett volna a baloldali városvezetésnek elbontatnia Fotó: Metropol/Végh István

A régi piac „utolsó mohikánja” az a trafóépület, amely a mai napig árammal látja el például az új bevásárlóközpontot és a környék egyes lakóépületeit is. Bontására a baloldali vezetésű önkormányzat 15 millió forintot különített el, amely az újpesti Fidesz–KDNP frakciójának képviselői szerint körülbelül háromszor több, mint az általuk megkérdezett szakemberek által megjelölt valós piaci ár.

Ozsváth szerint többnyire semmit nem csinál a baloldali testület, ha pedig mégis, akkor azt túlárazzák… Fotó: Hír Tv

Ez egy rendkívül magas túlárazás, amelyre felhívtuk a képviselő-testület figyelmét is. A bontás négyzetmétere körülbelül 136 ezer forint, a régi piac többi részét mindösszesen 44 ezer forint/négyzetméter áron bontották el. Tehát az infláció ellenére is túl magas ár, de ez Dériéket nem érdekelte. Nyilván fel lehet tenni a kérdést, hogy hová mehet ez az összeg, a kampányra vagy a haverokra fordítják?

– vélekedik a fideszes újpesti képviselő.

A bontás kezdetétől egy ideiglenes megoldással kívánják biztosítani a környék áramellátását Fotó: Metropol/Végh István

„Dériék 3 éve ülnek a pénzen, miközben kivéreztetésről beszélnek”

Lett volna három és fél évük arra, hogy a főteret, a Szent István teret rendbe tegyék, mert volt rá pénzük. Az előző városvezetés több mint 9 milliárd forint plusszal adta át a kasszát, azon ülnek Dériék. Konkrétan nem csinálnak vele semmit és teszik ezt úgy, hogy egyébként a létező összes beruházást, amit még Wintermantel Zsolt korábbi polgármester elindított, nem fejezték be vagy leállították. Holott ezekre minden engedély, terv és forrás rendelkezésükre állt

– mondta Ozsváth Kálmán. A fideszes képviselő hozzátette: „Ilyen volt például a Pozsonyi és az István út vagy más számtalan útnak a felújítása is. A kátyúzás, aszfaltozás vagy nagyobb beruházások befejezése, kivitelezése. Van néhány problematikus ügy is, mint az íjászcsarnoknak vagy a Multi Sport Bázis ügye, ahol szintén drágán, 300 ezer forintért béreltek konténereket. A főteret egymilliárdért teszik rendbe, ahol tulajdonképpen csak faültetés és füvesítés zajlik, de ugyanilyen pazarló a trafóház 15 milliós bontása is. Mindeközben visszamutogatnak ránk, és skandálják a szlogent: kivérezteti az önkormányzatokat a kormány".

A lakosságnál is kiverte a biztosítékot a 15 milliós bontás

A káposztásmegyeriek csoportjában is robbant a drága bontás híre.