Újpest: nem fér bele az 1 milliós négyzetméterárba a korhadt gerendák cseréje?

Súlyos korrupciós botrány van kibontakozóban Újpesten, ahol nem cserélik le a gerendákat a Nádor utcában található társasházi ingatlan felújításakor – írta közösségi oldalán az Újpesti Hírek. A portál szerint az ügy már korábban is súlyos aggályokat vetett fel, mivel a meghívásos közbeszerzésen nyertes cég több mint 1 millió forintos négyzetméteráron vállalta csak el a felújítást. Ahogy megjegyzik, ezért az összegért Újpesten ma egy új építésű társasházi lakást kapni (tervezéssel, telekárral, közműdíjakkal, minden egyéb költséggel és a befektető nyereségével együtt).

Déri Tibor újpesti polgármester, aki nemrég ült át Gyurcsányékhoz a Momentumból – Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A meghívásos közbeszerzés, ahogyan arra a portál felhívja a figyelmet, úgy történik, hogy a megrendelő azt hív meg ajánlattételre, akit ő akar. Más jelentkező ilyenkor nem tud ajánlatot adni. A kerület baloldali vezetője, Déri Tibor pedig pont ezt használta ki, amikor kiválasztotta a saját meghívottjait. Ám nagyon úgy néz ki, hogy a gerendák kicserélése már nem fér bele a millió feletti négyzetméterárba...

Újpest gyakorlatilag leállt, amióta Déri Tibor személyében új polgármester került az élére. Az építkezéseket félbehagyták, és szinte semmi sem teljesült azokból az ígéretekből, amiket Déri Tibor – újabban DK-s – polgármester és a baloldal még 2019-ben vállalt. Déri regnálása előtt más volt a főváros és Újpest viszonya. Az elmúlt tíz évben sikerült a kerület legfontosabb és legforgalmasabb útszakaszait felújítani. Megújult a Görgey, a Fóti, a Farkaserdő, az Aradi, az Erdősor, a Tél, a Berda József, a Sporttelep, a Leiningen utca, a Rózsa utca és a Nádor utca déli szakasza.

Tarlós István és a korábbi polgármester, Wintermantel Zsolt az István út és a Pozsonyi utca felújításáról is megállapodtak. A tervezés már régen elkezdődött, a projekthez minden elő volt készítve, az előző polgármester az 1,8 milliárd forintos forrást is megszerezte arra, hogy az utat rendbe tegyék. Az István út és annak folytatása, a Pozsonyi út ugyanis az egyik fő közlekedési tengelye Újpestnek.

Wintermantel Zsolt kész terveket hagyott hátra – Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

A korábbi megállapodást megörökölte Karácsony Gergely és Déri Tibor is, csak neki kellett volna fogni a munkálatoknak. A felújítást az előző vezetés 2020-ra ütemezte be, Wintermantel Zsolt kész megvalósítási terveket, engedélyeket és pénzt hagyott az utódjára. Mindössze meg kellett volna fogni a lapát nyelét. Ám a tervek szerint is csak maximum 2024-ben indulhat meg a 1,8 kilométer útszakasz rekonstrukciója.

A kerület egy másik régóta húzódó ügye az új kórház körüli hercehurca, amiből eddig csak egy 14,5 millió forintos felesleges pénzkidobás valósult meg, amit egy használhatatlan „Kórházat Újpestnek Koncepció Megvalósíthatósági Előtanulmány” nevű írásra költöttek el. Mint ahogyan arról beszámoltunk, eddig egyetlenegy fontos ígéretet teljesített csak a városvezetés, igaz, azt is Wintermantel Zsolt vezette még be 2011-ben az idősek számára. Két év kihagyás után idén újra mintegy 100 millió forint értékben támogatják a nyugdíjasokat, így akik kérik, azok a piacon elkölthető utalvány formájában kaphatnak segélyt.

Ugyanakkor nagy kérdés, hogy sikerül-e jogszerűen lebonyolítani majd a segélyezést. Három évvel ezelőtt ugyanis – amikor a balos vezetés alatt először és utoljára kaptak utalványt az újpesti nyugdíjasok – a felmerülő szabálytalanságok miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal négymilliós bírságot szabott ki utólag.