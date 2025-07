Akit nem vettek fel sehová, mától kap egy új esélyt: kezdődnek a pótfelvételik!

Mától indulnak a pótfelvételi eljárások

Azok a diákok, akik a július 23-án nem jutnak be semelyik felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételik eljárás keretében ismét jelentkezhetnek egyetemre az E-felvételi rendszerében. Fontos tudni, hogy a pótfelvételi eljárás során azok a felvételizők adhatnak le jelentkezést egyetlen egy, a pótfelvételin meghirdetett képzésre, akik az általános felvételin nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy jelentkeztek, de nem jutottak be egyik megjelölt képzésre sem! Azok viszont nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nem oda kerültek be, ahova szerettek volna.

Mától új esélyt kapnak azok a felsőoktatásba készülők, akik 23-án lecsúsztak a bejutásról. Indulnak ugyanis a pótfelvételik. Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Az első pesti lóvasutat is ezen a napon avatták fel

159 évvel ezelőtt egy július 30-ai napon avatták fel ünnepélyes keretek között az első pesti lóvasútat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest Városkapu között közlekedett. Két zárt és egy nyitott kocsin lehetett utazni, az út pedig 37 percig tartott. A vonalon 12 kocsi közlekedett, naponta tizennégyszer fordultak meg, így nagyjából 4-5 percenként haladt el egy kocsi. Először csak egy vágány volt, így kitérőkkel oldották meg a közlekedést. Az írástudatlan utazók számára a megállókat színes zászlókkal is jelezték. Hamar népszerű lett, az első hónapban 57 ezer utast szállított, a hálózat csúcspontján, 1892-ben 18 milliós utasszámmal büszkélkedhetett. Az első menetrend szerinti járat egyébként 1866. augusztus 1-jén indult el, az utolsó pedig 1898- ban tette meg búcsúútját, helyét a villamosított vasút vette át.

Ma van a Barátság Világnapja is

67 éve, vagyis 1958 júliusa óta tartják ezt az ünnepet Paraguayban, innen terjedt el több országban is az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a Barátság Napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése (az ENSZ szerve) 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá.

162 éve született Henry Ford

A Ford autógyár alapítója Michiganben látta meg a napvilágot 1863. július 30-án. 39 éves koráig kizárólag sikertelen üzleti vállalkozásokat könyvelhetett el. Első két autóépítő vállalkozása is tönkrement, de nem adta fel, 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t. Tehetsége és gyakorlata volt, de pénze nem sok, ám a kedvezőtlen előjelek ellenére nemsoká egyre több befektetőt talált. 1920-ban fiával együtt már 1,2 milliárd dollár volt a vagyona, de őt nem a pénz, csak a munka érdekelte. Henry Ford 85 éves korában halt meg, vagyona nagy része a Ford Alapítvány tulajdonába került.