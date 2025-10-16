RETRO RÁDIÓ

Vaj van Karácsony fején – teljes átvilágítást követel a fővárosi cégeknél Szepesfalvy Anna a Budapest Brand-botrány után

Elengedhetetlen, hogy független szakértők vizsgálják át a főváros összes cégét, Karácsony Gergely azonban szerinte minden eszközzel akadályozza ezt. A Budapest Brand Zrt. körül kipattant botrány újabb politikai vihart kavart a Városházán, Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője szerint a 130 oldalas vizsgálati jelentés súlyos visszaélésekre utal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 19:45
Budapest Brand főváros Karácsony Gergely Városháza Szepesfalvy Anna

„A Budapest Brand-ügy után világossá vált, hogy át kell világítani a főváros összes cégét” – jelentette ki Szepesfalvy Anna csütörtökön a Városházán tartott sajtótájékoztatóján. A politikus szerint a vizsgálatot végző bizottság egy 130 oldalas jelentést tett le az asztalra, amelyben „széles tárháza” szerepel a gyanús ügyleteknek.

Budapest Brand
A Budapest Brand vizsgálata kapcsán tartott sajtótájékoztató Szepesfalvy Anna  (Fotó: Gáll Regina)

Azt gondolom, hogy az egész tele van vérlázító ügyekkel. Attól, hogy havi negyedmillióért bérelnek parkolóhelyeket a vezetőknek egy luxusszállodában, egészen addig, hogy soha meg nem valósult színdarabok megírásáért fizetnek ki milliókat

– fogalmazott.
Hozzátette, a dokumentumban szerepelnek olyan esetek is, amikor „baráti kutatócégek és kampány tanácsadók kaptak megbízási díjakat”. Szepesfalvy szerint mindez megerősíti azt a korábbi felvetésüket, hogy független, nemzetközi tapasztalattal rendelkező cégnek szükséges átvizsgálnia a főváros gazdasági társaságait.

Ha egy ilyen kicsi cég esetében ilyen visszaélések vannak, akkor mi lehet a nagyoknál, mint a BKV vagy a BKM, amelyek százmilliárdokból gazdálkodnak, és ahol a mai napig Gyurcsány embere ül a vezetői székben

– mondta.
A képviselő elmondta: a Fővárosi Közgyűlés már háromszor tárgyalta az átvilágítás kérdését, és végül el is fogadta az erről szóló javaslatot. 

Háromszor kellett beterjesztenünk, mire a közgyűlés már nem mert nemet mondani. De Karácsony Gergelyék azóta is ignorálják ezt a határozatot, és nem hajlandóak végrehajtani

– hangsúlyozta Szepesfalvy.

 A Budapest Brand vizsgálatát a városvezetés akadályozza

Hozzátette: a főváros átvilágítási biztosa sem tudja megkezdeni a munkáját, mert a városvezetés folyamatosan akadályozza.  

Egyértelmű arra utaló jelek vannak, hogy Karácsony Gergelynek és a városvezetésnek vaj van a fején

– fogalmazott élesen.
Szepesfalvy Anna arról is beszélt, hogy a főjegyző késő esti észrevétele „egyértelmű politikai nyomásgyakorlásként” értékelhető. 

Tegnap Budapest főjegyzője tett egy olyan megjegyzést, amely politikai nyomásgyakorlásként is értékelhető. A főjegyző ugyanis azt állította, hogy a vizsgálóbizottság perelhető lesz, ha elfogadják a Budapest Brand vizsgálatával kapcsolatos határozati javaslatcsomagot

 – mondta.
Szepesfalvy Anna hozzátette: most úgy tűnik, mintha a bizottság tagjai lennének a gyanúsítottak, holott csak a visszaélések feltárásán dolgoznak. A politikus komoly lépeseket vár Karácsony Gergelytől a történtek után.

Tegyen feljelentést, igenis derüljön ki az igazság!

– mondta, hozzátéve:

Ha ezt nem teszi meg, azzal újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy valamit titkol. A politikus elmondta: a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén végső döntés születhet a Budapest Brand vizsgálatának ügyében. 

Ez az ügy nem maradhat következmények nélkül. A budapestieknek joguk van tudni, mire költik a pénzüket

– zárta a sajtótájékoztatót Szepesfalvy Anna.

 

