RETRO RÁDIÓ

Retró ruhadarabok, amelyek ma már inkább mosolyt csalnak az arcunkra – galéria

Volt idő, amikor ezek a ruhadarabok teljesen természetes részét képezték az öltözködésnek. Az usánkától az otthonkán át a nagymamás kardigánig – olyan retró viseleteket gyűjtöttünk össze, amelyek felett végérvényesen eljárt az idő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 16:30
Módosítva: 2025.12.21. 17:23
retró ruhadarab fortepan divat nosztalgia

A Fortepan hatalmas archívumának fekete-fehér fotói között bóklászva olyan ruhadarabokra bukkanhatunk, amelyek egykor teljesen hétköznapi viseletnek számítottak, mára azonban csúnyán eljárt felettük az idő. Ami akkor praktikus, sőt divatos volt, az ma sokszor már inkább megmosolyogtató vagy retró hatású.

retró ruhadarabok
Ezek a retró ruhadarabok inkább mosolyt csalnak az arcunkra. Ennek az az oka, hogy sokak számára túlzottan régimódi / Fotó: Fortepan / Fortepan

Emlékszel még ezekre? Retró ruhák, amelyeket ma már senki sem venne fel

Bár a divat mindig változik, mégis vannak olyan ruhadarabok, amelyek hiába próbálnának visszakapaszkodni a mainstream-be, ma már legfeljebb csak ehhez hasonló retró-összeállításokban állják meg a helyüket. Ezek a mai szemnek sokszor vagy túlzóak, vagy aránytalanok, vagy egyszerűen csak idejétmúltak.

Most érdekes retró fotókon keresztül mutatjuk meg azokat azokat a viseleteket, amelyek bár egykor teljesen természetesek voltak, ma már inkább nosztalgiával tekintünk vissza rájuk. Ezen képek néhol kifejezetten időutazásra invitálnak. Kattints, és nézd meg, miben jártak a nagyszüleink az utcára. 

Egy biztos: ezek a ruhadarabok ma már biztos nem a divat élvonalát képviselik. 

Retró ruhadarabok, amelyek felett már eljárt az idő - galéria

fotó2025.12.16Fotók: Fortepan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu