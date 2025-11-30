RETRO RÁDIÓ

Kézzel fogható a régi idők hangulata – retró galérián a XXII. kerület

A XXII. kerület múltja megelevenedik a régi fotókon. A retró képgaléria Budapest ezen kerületének hangulatos utcáit és ikonikus helyszíneit idézi fel, amelyek ma is őrzik a kerület egyedi, kisvárosias báját.

Budafok-Tétény, a XXII. kerület Budapest egyik legizgalmasabb, saját tempóban fejlődő része, ahol a múlt és a jelen harmonikusan találkozik. Itt a régi idők hangulata még ma is kézzelfogható: a macskaköves utcák, a családias házak és a kertvárosi sétányok mind-mind mesélnek a kerület történetéről. A XXII. kerület régi képei olyan történeteket őriznek, amelyek visszarepítenek Budapest pezsgő múltjába, és bemutatják, hogyan alakult az évtizedek során ez a különleges városrész. Mutatjuk a XXII. kerület retró múltját!

Retró Budafok, Mária Terézia (Rózsa Richárd) utca 5–7., Budafok Mozi. Balra a háttérben az evangélikus templom.
1974 Fortepan / FŐFOTÓ

Budafoki retró képgaléria – így változott a kerület az évtizedek alatt

A kerület arculatát évtizedeken át meghatározták a kisvárosias, barátságos utcák, amelyek máig megőrizték hangulatukat. A régi budafoki fényképek ma már történelmi dokumentumok: fekete-fehér fotók a villamosokról, a macskaköves utcaképről, a Gellért-hegy felé kanyargó panorámákról, valamint a régi panelépületekről mind azt mutatják, milyen változásokon ment keresztül a kerület az elmúlt évtizedek során.

A retró arculathoz hozzátartoznak a hangulatos lakóházak, a kertvárosi utcák, a fák árnyékában megbúvó kis házak, és persze a régi közlekedési eszközök is: Trabantok, Zsigulik, valamint az időtlen utcabútorok mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amelyet Budafok-Tétény máig őriz. A kerület régi épületei, a helyi mozik, kávéházak és templomok mind emlékeztetnek arra, hogy itt a múlt nem tűnt el, hanem tovább él a mindennapokban.

A fotók segítségével bepillanthatunk a régi Budafok mindennapjaiba. A retró pillanatok nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem megmutatják, hogy a kerület hangulata az évek során mennyire időtlen maradt.

Fedezd fel a retró Budafokot a képgalériában, és merülj el a XXII. kerület múltjában, ahol a régi idők bája és a városias életstílus egyedülálló elegyet alkot!

Retró Budapest: A XXII. kerülete, ahogy még nem láttuk

