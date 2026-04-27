Itt a névsor! Ők alkotják a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióját

Hétfőn jelentette be a Fidesz-KDNP, hogy május 9-től kik alkotják a pártszövetség új frakcióját a megalakuló Országgyűlésben. Többen már korábban jelezték, hogy nem veszik fel a parlamenti mandátumukat, ugyanakkor már azt is napok óta tudni, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Hétfőn az is kiderült, hogy a KDNP-frakciót Rétvári Bence vezeti majd.

Itt a Fidesz frakciójának teljes névsora

Gulyás Gergely a Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy jelentős változás és megújulás történik a Fidesz-KDNP frakciójában. Szerinte szükség van az elmúlt évtizedek tapasztalataira és a megújulásra egyszerre.

A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy a helyükön mások legyenek parlamenti képviselők

- mondta a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője. Gulyás elmondta, hogy Orbán Balázs júliusig lesz parlamenti képviselő, utána európai parlamenti képviselő lesz, onnan Szekeres Pál tér haza és Szociális Bizottság munkájában vesz majd részt.

Kocsis Máté és Balla György lesz a frakcióvezető-helyettes, valamint hét szóvivő, akiket Gulyás nem nevesített külön a videóban.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy a választási eredmény mindannyiuk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet kell mondaniuk annak a 2,5 millió embernek, aki a Fideszre szavazott április 12-én.

Az ország egészének érdekeit képviselni fogjuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a 2,5 millió az akarata megjelenjen a magyar Országgyűlésben. Fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy milyen értéket jelent ennek az országnak mindaz, ami az elmúlt 16 évben felépült

jelezte a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy kedden folytatódnak a pártok közötti egyeztetések. Mint mondta:

A Fidesz-KDNP feladata, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben. Minden jó javaslatot támogatni fognak, de az önkényre törekvéssel szemben fel fognak lépni.

A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:

1. Ágh Péter