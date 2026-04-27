Itt a névsor! Ők alkotják a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióját

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője, hétfőn az is kiderült, hogy Rétvári Bencét kérték fel a KDNP frakcióvezetőjének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 16:24
Hétfőn jelentette be a Fidesz-KDNP, hogy május 9-től kik alkotják a pártszövetség új frakcióját a megalakuló Országgyűlésben. Többen már korábban jelezték, hogy nem veszik fel a parlamenti mandátumukat, ugyanakkor már azt is napok óta tudni, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Hétfőn az is kiderült, hogy a KDNP-frakciót Rétvári Bence vezeti majd.

Gulyás Gergely vezeti a jövőben a Fidesz-KDNP pártszövetség parlamenti frakcióját / Fotó: Koszticsák Szilárd / 

Itt a Fidesz frakciójának teljes névsora

Gulyás Gergely a Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy jelentős változás és megújulás történik a Fidesz-KDNP frakciójában. Szerinte szükség van az elmúlt évtizedek tapasztalataira és a megújulásra egyszerre. 

A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy a helyükön mások legyenek parlamenti képviselők

- mondta a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője. Gulyás elmondta, hogy Orbán Balázs júliusig lesz parlamenti képviselő, utána európai parlamenti képviselő lesz, onnan Szekeres Pál tér haza és Szociális Bizottság munkájában vesz majd részt. 

Kocsis Máté és Balla György lesz a frakcióvezető-helyettes, valamint hét szóvivő, akiket Gulyás nem nevesített külön a videóban.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy a választási eredmény mindannyiuk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet kell mondaniuk annak a 2,5 millió embernek, aki a Fideszre szavazott április 12-én.

Az ország egészének érdekeit képviselni fogjuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a 2,5 millió az akarata megjelenjen a magyar Országgyűlésben. Fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy milyen értéket jelent ennek az országnak mindaz, ami az elmúlt 16 évben felépült

jelezte a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy kedden folytatódnak a pártok közötti egyeztetések. Mint mondta: 

A Fidesz-KDNP feladata, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben. Minden jó javaslatot támogatni fognak, de az önkényre törekvéssel szemben fel fognak lépni.

A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:

1. Ágh Péter

2. Balla György

3. Balla Mihály

4. Bencsik János

5. Bóka János

6. Czirbus Gábor

7. Dr. Budai Gyula

8. Dr. Csibi Krisztina

9. Dr. Csuzda Gábor

10. Dr. Hankó Balázs

11. Dr. Hegedűs Barbara

12. Dr. Koncz Zsófia

13. Dr. Takács Árpád

14. Dr. Tilki Attila

15. Dr. Vitályos Eszter

16. Dr. Vitányi István

17. F. Kovács Sándor

18. Gulyás Gergely

19. Gyopáros Alpár

20. Héjj Dávid

21. Hidvéghi Balázs

22. Kocsis Máté

23. Kovács Sándor

24. Lázár János

25. Molnárné dr. Lezsák Anna

26. Nagy Bálint

27. Németh Balázs

28. Németh Zsolt

29. Orbán Balázs

30. Panyi Miklós

31. Papp Zsolt

32. Pócs János

33. Radics Béla

34. Szécsi Zoltán

35. Szentkirályi Alexandra

36. Szijjártó Péter

37. Szűcs Gábor

38. Takács Péter

39. Tuzson Bence

40. V. Németh Zsolt

41. Varga Gábor

42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

43. Witzmann Mihály

44. Zsigó Róbert

A KDNP frakció tagjait Rétvári Bence jelentette be a Facebookon:

  • Hargitai János
  • Juhász Hajnalka
  • Latorcai Csaba
  • Máthé Zsuzsa
  • Nacsa Lőrinc
  • Rétvári Bence
  • Seszták Miklós
  • Simicskó István

Gulyás Gergely: a Fidesz-frakciónak a megújulást kell jelképeznie

A múlt héten Orbán Viktor bejelentette, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője, aki korábban úgy fogalmazott az új összetétel kapcsán:

Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni. Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal

A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026-os áprilisi választásokat, aminek eredményeképpen 52 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget szerző Tisza Párttal, amelynek 141 mandátuma lett. A Fidesznek az előző parlamenti ciklusban 116 fős, a KDNP-nek pedig 19 fős frakciója volt.

Többen már korábban jelezték, hogy nem veszik fel a mandátumot

Szombaton jelentette be Orbán Viktor, hogy nem a parlamenti munkában, hanem a Fidesz újjászervezésében számít rá a párt vezetősége, ami azt jelenti, hogy a Fidesz elnöke nem ül be a Parlamentbe, helyette a háttérben a párt és a nemzeti jobboldal megújulásában fog szerepet vállalni. 


Orbán Viktoron kívül az elmúlt napokban több más politikus is úgy döntött, hogy nem veszi fel a mandátumát, de olyan is akadt, aki teljesen vissza kíván vonulni a politikától. Több évtizedes politikai pálya után döntött így Semjén Zsolt, Bánki Erik és Kósa Lajos is. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
