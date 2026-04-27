Itt a névsor! Ők alkotják a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióját
Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője, hétfőn az is kiderült, hogy Rétvári Bencét kérték fel a KDNP frakcióvezetőjének.
Hétfőn jelentette be a Fidesz-KDNP, hogy május 9-től kik alkotják a pártszövetség új frakcióját a megalakuló Országgyűlésben. Többen már korábban jelezték, hogy nem veszik fel a parlamenti mandátumukat, ugyanakkor már azt is napok óta tudni, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Hétfőn az is kiderült, hogy a KDNP-frakciót Rétvári Bence vezeti majd.
Itt a Fidesz frakciójának teljes névsora
Gulyás Gergely a Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy jelentős változás és megújulás történik a Fidesz-KDNP frakciójában. Szerinte szükség van az elmúlt évtizedek tapasztalataira és a megújulásra egyszerre.
A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy a helyükön mások legyenek parlamenti képviselők
- mondta a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője. Gulyás elmondta, hogy Orbán Balázs júliusig lesz parlamenti képviselő, utána európai parlamenti képviselő lesz, onnan Szekeres Pál tér haza és Szociális Bizottság munkájában vesz majd részt.
Kocsis Máté és Balla György lesz a frakcióvezető-helyettes, valamint hét szóvivő, akiket Gulyás nem nevesített külön a videóban.
Gulyás Gergely azt mondta, hogy a választási eredmény mindannyiuk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet kell mondaniuk annak a 2,5 millió embernek, aki a Fideszre szavazott április 12-én.
Az ország egészének érdekeit képviselni fogjuk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a 2,5 millió az akarata megjelenjen a magyar Országgyűlésben. Fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk mutatni, hogy milyen értéket jelent ennek az országnak mindaz, ami az elmúlt 16 évben felépült
jelezte a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy kedden folytatódnak a pártok közötti egyeztetések. Mint mondta:
A Fidesz-KDNP feladata, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben. Minden jó javaslatot támogatni fognak, de az önkényre törekvéssel szemben fel fognak lépni.
A Fidesz parlamenti képviselőinek névsora:
1. Ágh Péter
2. Balla György
3. Balla Mihály
4. Bencsik János
5. Bóka János
6. Czirbus Gábor
7. Dr. Budai Gyula
8. Dr. Csibi Krisztina
9. Dr. Csuzda Gábor
10. Dr. Hankó Balázs
11. Dr. Hegedűs Barbara
12. Dr. Koncz Zsófia
13. Dr. Takács Árpád
14. Dr. Tilki Attila
15. Dr. Vitályos Eszter
16. Dr. Vitányi István
17. F. Kovács Sándor
18. Gulyás Gergely
19. Gyopáros Alpár
20. Héjj Dávid
21. Hidvéghi Balázs
22. Kocsis Máté
23. Kovács Sándor
24. Lázár János
25. Molnárné dr. Lezsák Anna
26. Nagy Bálint
27. Németh Balázs
28. Németh Zsolt
29. Orbán Balázs
30. Panyi Miklós
31. Papp Zsolt
32. Pócs János
33. Radics Béla
34. Szécsi Zoltán
35. Szentkirályi Alexandra
36. Szijjártó Péter
37. Szűcs Gábor
38. Takács Péter
39. Tuzson Bence
40. V. Németh Zsolt
41. Varga Gábor
42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
43. Witzmann Mihály
44. Zsigó Róbert
A KDNP frakció tagjait Rétvári Bence jelentette be a Facebookon:
- Hargitai János
- Juhász Hajnalka
- Latorcai Csaba
- Máthé Zsuzsa
- Nacsa Lőrinc
- Rétvári Bence
- Seszták Miklós
- Simicskó István
Gulyás Gergely: a Fidesz-frakciónak a megújulást kell jelképeznie
A múlt héten Orbán Viktor bejelentette, hogy Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője, aki korábban úgy fogalmazott az új összetétel kapcsán:
Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni. Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal
A 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP négy parlamenti ciklus után elveszítette a 2026-os áprilisi választásokat, aminek eredményeképpen 52 képviselője lesz az új Országgyűlésben, szemben a kétharmados többséget szerző Tisza Párttal, amelynek 141 mandátuma lett. A Fidesznek az előző parlamenti ciklusban 116 fős, a KDNP-nek pedig 19 fős frakciója volt.
Többen már korábban jelezték, hogy nem veszik fel a mandátumot
Szombaton jelentette be Orbán Viktor, hogy nem a parlamenti munkában, hanem a Fidesz újjászervezésében számít rá a párt vezetősége, ami azt jelenti, hogy a Fidesz elnöke nem ül be a Parlamentbe, helyette a háttérben a párt és a nemzeti jobboldal megújulásában fog szerepet vállalni.
Orbán Viktoron kívül az elmúlt napokban több más politikus is úgy döntött, hogy nem veszi fel a mandátumát, de olyan is akadt, aki teljesen vissza kíván vonulni a politikától. Több évtizedes politikai pálya után döntött így Semjén Zsolt, Bánki Erik és Kósa Lajos is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre