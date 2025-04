Magyar Péter pénzügyese Bajnai embere

Kiruccanás Ciprusra

A Benedict 2002 Kft.-nél érdemes egy kicsit elidőzni. A cégről nem sok információ érhető el az interneten, de az Átlátszó egy 2014-es cikke szerint egy offshore ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese. Az írást már törölték az Átlátszó oldaláról, de egyes mellékletei elérhetők, sőt a Wayback Machine nevű oldal segítségével az eredeti cikk is elolvasható. Eszerint a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis Asset Management Zrt. több tagja is valamilyen módon kapcsolható az offshore céghez. Így például Winkler Gyula, aki támogatta Bajnai pártalapítványát vagy éppen Nagy György, aki a Wallis egyik alapítója volt.

Schiffer leplezte le

De térjünk vissza az egyesülethez, amely körül nem ez volt az egyetlen furcsaság. Schiffer András ügyvéd, az LMP korábbi elnöke az ATV-n leplezte le, hogy Magyar egyesülete szóról szóra úgy mutatkozik be a bírósági névjegyzékben, mint noÁr egyesülete saját honlapján. Előbbiben ez áll:

Pártpolitikától függetlenül azért küzdünk, hogy az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek.

Molnár Áron mozgalmár honlapja pedig így fogalmaz: „pártpolitikától függetlenül azért küzdünk, hogy az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek.” Schiffer ironikusan megjegyezte, a szó szerinti egyezés biztosan csak a véletlen műve.

Magyar hajmeresztő magyarázata

Hasonló „véletlen” Magyar honlapja körül is megesett. Magyar április elején egyszerre adott hírt arról, hogy átvette az egyesületet és elindul közössége honlapja, a talpramagyarok.hu. Mint minden weboldalnak, ennek is van adatvédelmi tájékoztatója. Deák Dániel korábban említett Facebook-bejegyzését itt is érdemes felidézni: a tájékoztató szerzőjeként Bárdos Barnabást tüntették fel.