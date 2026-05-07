Magyar Pétert nagyon ridegen fogadta Giorgia Meloni Rómában

Alig egy órán át tartott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök találkozója Rómában. A rövid megbeszélésről közzétett fotók és videók tanúsága szerint ráadásul nagyon ridegre sikerült a tárgyalás. Magyar Péter kellemetlen pillanatokat élhetett át az olasz fővárosban – írja a Ripost.

Sokaknak feltűnt, hogy a Magyar Péter által feltett képen fura testtartásban ül a leendő miniszterelnök, feszültséget sugall, míg Giorgia Meloni hátradőlve, kezeit keresztbe téve az elzárkózást szimbolizálja. Többen azonnal felidézték azt is, hogy Meloni és Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök kapcsolata ennél jóval szorosabb és személyesebb volt.

Szintén feltűnő volt a római találkozó esetében, hogy Giorgia Meloni ki sem ment fogadni a Tisza Párt elnökét és a tárgyalásnál csak az olasz és az Európai Unió hivatalos zászlója volt kint, Magyar Péter háta mögül még a magyar zászló is hiányzott. Hogy milyen különbséggel fogadták az olasz fővárosban Magyart és korábban Orbán Viktort, arról Bohár Dániel tett ki egy sokat mondó videót:

A találkozó után Magyar Péter arról számolt be, hogy Magyarországra hívta az olasz miniszterelnököt, valamint megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.