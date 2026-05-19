Megint nem mondott semmi újat Magyar Péter

Mint ismert, hétfő délután a miniszterelnök sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közzéteszik a kegyelmi ügy dossziéját. Az igazságügyi tárcánál található iratok szerint az akkori igazságügy-miniszter, Varga Judit nem támogatta a bicskei pedofil segítőjének kegyelmét. A jövőben módosítják a kegyelmekre vonatkozó jogszabályt, így a döntést és az indoklást közzé kell tenni. Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy kedden, a munkaidő végéig hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában fellelhető dossziét, amelyből valószínűleg kiderül, hogy milyen indokok alapján adott az Igazságügyi Minisztérium nemleges felterjesztése ellenére teljesen szokatlan módon kegyelmet az akkori köztársasági elnök.

- Magyar Péter keddi sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt – közölte a Fidesz-frakció. A miniszterelnök kedd délelőtt bejelentette, hogy nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dokumentumait. A Fidesz-frakció ezzel kapcsolatban rámutatott:

ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat.

K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte – emlékeztettek.

A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek.

„Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával” – idézte fel a frakció.