Elhunyt a Star Wars és a Pindúr pandúrok legendás szinkronszínésze

Tom Kane 64 éves volt. Az ikonikus szinkronszínész hétfőn vesztette életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.19. 10:20
Tom Kane, akit olyan népszerű sorozatok ikonikus szinkronszerepeiről ismertek, mint a Pindúr Pandúrok, a A Thornberry család és a Star Wars, 64 éves korában életét vesztette. Információk szerint a legendás szinkronszínész egy 2020-ban elszenvedett sztrók szövődményei miatt hunyt el.

64 éves korában elhunyt Tom Kane szinkronszínész Fotó: Forrás: Pexels

Tom Kane neve ismerősen csenghet, hiszen videójátékoktól kezdve, a tévéműsorokon át mindenhol halható volt a hangja. Rendszeresen szinkronizált reklámokat és filmelőzeteseket a Disney, a Pixar, a Sony, a FOX, a Dreamworks és még sok más cég számára.

Tom Kane olyan ikonikus karakterek hangját is kölcsönözte, mint Yoda a Star Wars sorozatból, Utonium professzor a Pindúr Pandúrokból, és az IMDB szerint a hangját még a Disney vidámparkok monorail-rendszerében is használták.

A legendás szinkronszínészt felesége és kilenc gyermeke gyászolja, akik közül hatot örökbe fogadott - számolt be róla a Fox 5 New York.

Legutóbbi Instagram-bejegyzésében a Pindúr Pandúrok eredeti szinkronszereplőivel látható, egy korábbi Lex Con rendezvényen:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
