Elhunyt a Star Wars és a Pindúr pandúrok legendás szinkronszínésze
Tom Kane 64 éves volt. Az ikonikus szinkronszínész hétfőn vesztette életét.
Tom Kane, akit olyan népszerű sorozatok ikonikus szinkronszerepeiről ismertek, mint a Pindúr Pandúrok, a A Thornberry család és a Star Wars, 64 éves korában életét vesztette. Információk szerint a legendás szinkronszínész egy 2020-ban elszenvedett sztrók szövődményei miatt hunyt el.
Elhunyt a legendás szinkronszínész, Tom Kane
Tom Kane neve ismerősen csenghet, hiszen videójátékoktól kezdve, a tévéműsorokon át mindenhol halható volt a hangja. Rendszeresen szinkronizált reklámokat és filmelőzeteseket a Disney, a Pixar, a Sony, a FOX, a Dreamworks és még sok más cég számára.
Tom Kane olyan ikonikus karakterek hangját is kölcsönözte, mint Yoda a Star Wars sorozatból, Utonium professzor a Pindúr Pandúrokból, és az IMDB szerint a hangját még a Disney vidámparkok monorail-rendszerében is használták.
A legendás szinkronszínészt felesége és kilenc gyermeke gyászolja, akik közül hatot örökbe fogadott - számolt be róla a Fox 5 New York.
Legutóbbi Instagram-bejegyzésében a Pindúr Pandúrok eredeti szinkronszereplőivel látható, egy korábbi Lex Con rendezvényen:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre