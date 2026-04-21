"Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő…" - Köllő Babett lánya 16 éves lett!
A gyönyörű színésznő örömteli hírrel jelentkezett a közösségi oldalán. Köllő Babett lánya 16 éves lett!
Fantasztikus fotókkal üzent nagykorúvá vált lányának Köllő Babett a közösségi oldalán. A díva szemmel láthatóan nem tud betelni lánya, Milla szépségével.
Köllő Babett felejthetetlen fotókkal üzent lányának
A szőke szépség büszke anyukaként posztolt a közösségi oldalán lánya 16. születésnapja alkalmából, akire szinte rá se lehet ismerni olyan gyönyörű fiatal nővé cseperedett. Babett emlékezetes fotói a bensőséges anya-lánya kapcsolatról árulkodnak, és szemmel láthatóan tökéletes közöttünk a harmónia.
Ma 16 éves lett a lányom. Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő… Tegnap még kicsi volt, ma pedig már egy csodálatos, okos és erős fiatal nő. Büszke vagyok rád minden nap, és hálás, hogy az édesanyád lehetek. Kívánom, hogy mindig kövesd az álmaidat, maradj ilyen kedves és bátor, és találd meg az utad az életben. Boldog születésnapot, kincsem. A legnagyobb szerelem az életemben
- írta büszkén sorait a legújabb bejegyzésében Babett.
Köllő Babett és kislánya két igazán gyönyörű nő:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre