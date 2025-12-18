Köllő Babett és a karácsony: „Nagyon maximalista vagyok, és azt éreztem, hogy ez a feladat túlnőtt rajtam”

Köllő Babett imádja a karácsonyt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzájuk látogató vendégsereg jól érezze magát. Ideje korán elkezdik megvásárolni az ajándékokat, és az ünnepi menüt maga Babett készíti el.

Köllő Babett 40 főre főz

A karácsonyi készülődés sokaknak okoz fejtörést, leginkább az ajándékok tekintetében. Ilyenkor több időt töltünk a konyhában is, hogy minél finomabb fogások kerüljenek az ünnepi asztalra. Vannak, akik mér egészen korán elkezdik a karácsonyi készülődést, míg mások mindent az utolsó pillanatra hagynak.

Köllő Babett és családja az előbbi kategóriába sorolható, akik igyekeznek mindent időben megvenni, és felkészülni az ünnepekre. Babett arról mesélt, hogy náluk hogyan is zajlik a karácsonyi készülődés.

Már nyáron karácsonyi zenékkel hangolódtak

Babett és lánya Milla, már korán kezdik a karácsonyra hangolódást, igyekeznek a családtagoknak az ajándékokat is idő előtt beszerezni.

Nagyjából negyvenfős a családunk, emellett az összes barátomnak is szeretek személyre szabott ajándékkal kedveskedni. Idén például már augusztusban megvettem az első tárgyakat

– mesélte Babett lánya, Milla. Babett a történetet kiegészítette még azzal, hogy idén nyáron Erdélybe utaztak, és az oda tartó úton karácsonyi zenéket hallgattak. Azt is megemlítette, hogy férjét is bevonják az adventi kalendárium bontogatásba, aki egyre inkább kezd hozzá szokni az adventi szokáshoz.

Babett és családja nagy figyelmet fordítanak arra, hogy mindenkinek a megfelelő ajándékot adják, emiatt Milla már korán elkezdi feljegyezni, hogy mi az, amire vágyik, ezzel pedig nagyban megkönnyíti a rokonok dolgát.

Az ajándéknál is figyelünk arra, hogy inkább személyes legyen, mintsem drága. Millára néha rá kell szólni: a lehetőségeihez képest szerintem sokat költ. Tudjuk, hogy karácsonykor sokszor ajándékoz az ember kevésbé hasznos holmit, de mi erre is szeretünk figyelni. Idén például a férjemet szeretném meglepni egy elektromos biciklivel. Közel van egymáshoz a névnapja, a születésnapja és a karácsony, emiatt szerintem ez egy nagyon szuper ajándék. Milla pedig minden évben ír kívánságlistát, hogy mire vágyik, ezzel nagyban megkönnyítve a szülei és a rokonok dolgát. A lényeg persze mindig az, hogy együtt legyen a család, és nyugodtan beszélgethessünk.

Bár Babett és családja számára megvannak azok a tradíciók, amelyek az ünnep fényét csak kiegészítik - ilyenek például a szaloncukor, csillogó díszek, ajándékok és még a csúnya pulcsik is -, Babett a legnagyobb hangsúlyt az ünnepi menüre helyezi. Ő saját maga készíti el az ételeket.

Úgy történik, hogy december 22-én beállok a konyhába, és 27-én jövök ki onnan! A viccet félretéve: 24-én hármasban ünnepelünk, de már előtte két nappal elkezdem sütni a sütiket, hiszen 25-én jön hozzánk a család, általában harminckét fő. Egyedül főzök és sütök a társaságra, és ilyenkor András a „konyhalány”. Óriási segítség mindig, hiszen ő felel a bevásárlásért, Milla pedig a dekorálásért. Ezek a szerepek a hétköznapokra is jellemzők: mindenkinek megvan a maga területe. Én felelek a lányom körül mindenért, András a műszaki zseni akár a házzal, akár a kocsival kapcsolatban, Milla pedig a háziállatokkal foglalkozik. Így sokkal több időnk jut egymásra, és nem kell aggódnunk, hogy valami nincs kész. Muszáj volt rendet tenni az életünkben, mert annyi feladatunk volt, hogy nem értünk a végére

- mesélte Babett.