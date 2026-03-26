Elképesztő videó kering Judy 14 éves tinilányáról!

Vannak gyerekek, akik beleszületnek a rivaldafénybe, de csak kevesen tudnak olyat mutatni, amitől még a sokat látott hírességeknek is leesik az álla. Judy lánya pontosan ezt tette: a tinilányról készült legfrissebb felvétel futótűzként terjedt el a világhálón, ami egyértelművé teszi: új csillag született a táncművészet egén. Az ország egyik legismertebb énekesnője sosem titkolta, mennyire büszke egyetlen lányára, de amit a legutóbbi hiphop táncversenyén alakított, minden várakozást felülmúlt. A büszke édesanya által megosztott videón Maja olyan dinamikával, ritmusérzékkel és profizmussal uralja a színpadot, ami még a hivatásos táncosoknak is dicsőségére válna.

A Groovehouse énekesnője, Judy mindenben támogatja a lányát Fotó: Hot! magazin

Kis Judy lánya táncban talált igazán önmagára

Maja már egészen kiskora óta vonzódik a művészetekhez, de mostanra világossá vált, hogy a tánc az a terület, ahol igazán önmagára talált. Elmondása szerint a hiphop számára nemcsak hobbi, hanem az önkifejezés legfontosabb eszköze. Sokat edz, szinte a versenyekre való felkészülések teszik ki a mindennapjait, de ezt egyáltalán nem érzi megterhelőnek. Jól tudja, a sikerért sokszor keményen meg kell dolgozni.

Néha el sem hiszem, hogy ez a kislány az én lányom. Amikor felmegy a színpadra, átalakul. Megszűnik körülötte a világ, és csak a zene létezik számára. Én pedig ott állok a nézőtéren és potyognak a könnyeim a büszkeségtől

– mondta el korábban Judy.

Egyszer talán majd láthatjuk Judyt és a lányát közösen a színpadon is

Fotó: Tóth Imre/Hajdú Bihari Napló

Sokan gratuláltak a tininek

Nemcsak a rajongók, de a magyar celebvilág krémje is reagált a látottakra. A bejegyzés alatt szinte egymást érték a gratulációk. Görög Zita elismerő szavakkal illette Maja mozgását, Dér Henit és Szandit lenyűgözte a kamaszlány ritmusérzéke, de még a férfi kollégák se mentek el szó nélkül a produkció mellett, Dobrády Ákos is tiszteletét fejezte ki a fiatal tehetség előtt.

Kamaszkor és karrier

Egy 14 éves kamasz élete nem egyszerű, pláne, ha az édesanyja országosan ismert. Judy azonban ügyesen egyensúlyoz a féltő anya és a támogató mentor szerepe között. Bár a tanulás az első, nem gördít semmilyen akadályt Maja álmai elé. Sőt, mindenben segíti, hogy a lánya kiteljesedhessen a táncban.

Vajon mikor láthatjuk anyát és lányát közösen a színpadon?