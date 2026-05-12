Liszt Ferenc lakásából indult, így alakult át az évek során a születésnapos Zeneakadémia

Az 1860-as évekig kell visszatekerni a magyar zenekultúra történetében, ugyanis ekkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy szükség van egy zeneakadémiára. 10 év várakozás után, 1875-ben megalakult az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia. Az intézmény ekkor három, méltán híres személy kezében volt: az akadémia elnöke Liszt Ferenc, igazgatója Erkel Ferenc és tanára Volkmann Róbert. Ekkor még nagyon kezdetleges volt a Zeneakadémia, a kultuszminisztérium által bérelt Hal téri (ma Március 15. tér) lakásban tartották az órákat, ez volt az otthona a Zeneakadémiának, egyben Liszt Ferencnek is.

A Zeneakadémia főépülete 1955-ben

Fotó: Fortepan FortepanAlbum083

Kinőtte a helyet a Zeneakadémia, többször is

Nem sokáig tudták az oktatást a Hal téri házban fenntartani, így 1879-ben megkapta méltó épületét az Andrássy úton. A mai nevén Régi Zeneakadémiaként ismert intézményt Láng Adolf tervezte, a neoreneszánsz stílusjegyeit beleépítve. Az akadémia ezt követően egyre több diákot foglalkoztatott egyre több tanszéken, ezért még nagyobb térre volt szüksége. A Magyar Mérnök és Építész Egylet hirdetett meg pályázatot, amire egy hangversenyépület terveit várták. Az építkezésre azonban még több mint egy évtizedet várni kellett. 1901-ben szerezték meg a palota területét, a mai Liszt Ferenc téren. Az építészpáros Giergl Kálmán és Korb Flóris hosszú tervezések után, csak 1904-ben tudták elkezdeni az épület megépítését.

Három évvel később, 1907. május 12-én végre megépült a Magyar Királyi Zeneakadémia patinás palotája, ami a kor építészetéhez képest modern stílust képviselt, de a magyaros elemekkel is ötvözte azt. Az új épület gazdag részleteket kapott, szobrokkal díszítették, emlékezve a Zeneakadémia első vezetőire, Liszt Ferencre, Erkel Ferencre és Volkmann Róbertre.

Nagyszabású, napokig tartó ünnepély követte a megnyitást

A tanári gárda és a tanulók száma is nagyot nőtt a megnyitás évében, összesen 38 tanár és 520 diák kezdhette meg a tanévet. A Zeneakadémia tanárai közé olyan nagy nevek is sorolhatók a magyar zene történelméből, mint Bartók Béla, Kodály Zoltán vagy Weiner Leó.