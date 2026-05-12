Nagymama lesz Szinetár Dóra, ultrahangképet is mutatott
Örömhírrel indította a kedd reggelt Szinetár Dóra: a színésznő közösségi oldalán jelentette be, hogy ősszel érkezik első unokája.
A bejegyzésben ultrahangképeket is megosztott Szinetár Dóra, miközben hatalmas mosollyal az arcán mesélt a család új jövevényéről – szúrta ki a Bors.
A 49 éves színésznő elárulta, hogy fia, Marci nagyjából akkor tölti be a 30. életévét, amikor édesapa lesz. Szinetár Dóra szerint az egész család izgatottan várja már a baba érkezését.
A színésznő azt is megemlítette, hogy követői később valószínűleg újabb képeket is láthatnak majd a várandósságról, természetesen csak akkor, ha a kismama is szeretné.
