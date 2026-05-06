Szinetár Dóra kitálalt a családi életről, döbbenetes vallomást tett: „Rohadt nehéz néha!”

A Palikék Világa Panna, csajok, satöbbi podcast vendégeként Szinetár Dóra olyan családi helyzetről mesélt, amely ma már egyre ritkább. A színésznő számára azonban ez egyáltalán nem idegen világ, hiszen gyermekkorától kezdve természetes volt számára, hogy több generáció él egymás közvetlen közelében. Ezúttal viszont már egészen más szerepből lát rá erre a dinamikára, hiszen ma már ő az édesanya és az anyós is a családban.

Szinetár Dóra családjában több generáció él együtt, ami nem mindig könnyű, azonban rengeteg áldásos hatása van (Fotó: YouTube / Palikék Világa)

Szinetár Dóra: „Átkerültem egy másik pozícióba”

Szinetár Dóra színésznő szerint kívülről sokan idillinek látják ezt az életformát, a valóságban azonban folyamatos alkalmazkodást kíván mindenkitől.

Hogy milyen anyós vagyok, azt az érintettektől kell megkérdezni. Próbálok jó anyós lenni, de nehezített helyzetben vagyunk. Az a csodálatos dolog alakult ki nálunk, hogy mi együtt élünk majdhogynem négy generáció. Én a dédnagymamámmal, a nagyszüleimmel és a szüleimmel éltem együtt, végül is én voltam a legkisebb, én is így éltem, viszont most átkerültem egy másik pozícióba

– fogalmazott Szinetár Dóra.

A színésznő azt is részletesen elmesélte, hogyan működik náluk ez a különleges együttélés a mindennapokban.

Nálunk a négy generáció úgy áll össze, hogy a legnagyobb és a legkisebb gyerekem is két külön generáció. A családban egyébként nyolcéves a legfiatalabb, és kilencvennégy a legidősebb. Egy telken élünk, mindenkinek van saját konyhája és fürdőszobája, de van egy közös kertünk. Minden hétvégén együtt ebédelünk nyolcan, általában anyukámnál vagy nálunk

– mesélte.

Az együttélésnek természetesen megvannak a maga nehézségei is, különösen akkor, amikor ennyire eltérő életkorú emberek próbálnak közös ritmusban működni.

„Csodálatos áldás egyébként, de rohadt nehéz néha. Nagyon sok türelem kell hozzá, és azt szoktuk mondani, hogy ha mérlegre tesszük, akkor sokkal több benne a jó, mint a nehéz. De ezt tanulni kell. Leginkább a nyolcéves és a kilencvennégy éves dinamikája hasonlít egymásra”

– mondta nevetve.

Szinetár Dóri és Makranczi Zalán gyermeke, Benji rendkívül jól érzi magát a nagyszülőkkel (Fotó: Fábián Bori)

„Látom, hogy vágyik rá”

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán közös gyermeke, a színésznő legkisebb fia rengeteget profitál abból, hogy ilyen közegben nő fel, mert az idősebb generáció nyugalma egészen különleges hatással van rá.

Benji fiamnak nagyon jó, hogy van egy olyan energiaszint, ami végtelenül megnyugtató. Az idős kornak az a nyugodt, bölcs energiája az iszonyú jól esik egy nyolcéves gyereknek. Látom, hogy vágyik rá

– fogalmazott Szinetár Miklós lánya, Dóra.