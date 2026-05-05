Szinetár Dóra hozzá sem akart érni Makranczi Zalánhoz: „Azt éreztem magamon, hogy ez így baj lesz"

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán majdnem 14 évvel ezelőtt találtak egymásra, amikor épp egy közös darabon dolgoztak együtt. Ám a kapcsolatuk indulását több tényező is akadályozta, a színésznő ugyanis még Bereczki Zoltán felesége volt, annak ellenére, hogy már nem éltek együtt, míg Zalán szintén párkapcsolatban élt kisfia édesanyjával. Emellett a sztárpár kezdetben eléggé félre is értette egymást, ami főként annak köszönhető, hogy Szinetár Dóra Makranczi Zalán teste miatt annyira zavarba jött, hogy hozzá sem akart érni.

Szinetár Dóra Makranczi Zalán mellett találta meg a boldogságot, bár ezt nem adták éppen könnyen (Fotó: Fábián Borbála / VIASAT3)

Makranczi Zalán és Szinetár Dóra a Viasat3 A felszín alatt című új műsorában vendégeskedtek, ahol Bibók Bea pszichológusnak őszintén meséltek kapcsolatuk kezdetéről, és annak kihívásairól. Dóri még azt a pillanatot is felidézte, amikor először érezte, hogy vonzódik Zalánhoz.

„Amikor mi találkoztunk, nekem nem volt a fejemben az, hogy én most marhára akarok valakit. Éppen ezért nagyon furcsa felismerés volt, amikor én először azt úgy diagnosztizáltam magamon, hogy Úristen, nekem ez az ember kell. És nem örültem neki. Nem volt egy ilyen nagy, boldog felismerés, hogy jaj de jó, akkor megtaláltam a harmadikat” – mesélte nevetve Dóri utalva arra, hogy jelenlegi férje előtt már kétszer elvált.

Nyilván nem vagyok vak, ő egy nagyon jó pasi, de előtte nem volt ebben több. És akkor próbáltuk ezt a jelenetet, iszonyatosan meleg volt, és az volt a rendezői instrukció, hogy mielőtt egymásnak esünk, ő szedje le magáról a felsőt. Szóval ott állt nadrágban, félmeztelenül, és amikor megláttam, akkor egyszer csak azt éreztem magamon, hogy ez így baj lesz

- emlékezett vissza.

Makranczi Zalán és Szinetár Dóra családja ma már tökéletesen működik, bár Bereczki Zoltán lánya nehezen fogadta el a színészt (Fotó: Fabian Borbala / VIASAT3)

Szinetár Dóra férje kiakadt

Az óminózus pillanat Makranczi Zalán számára sem maradt észrevétlen, bár nem éppen azt a következtetést vonta le belőle, amit kellett volna. Ugyanis azt hitte, Dórit taszítja az izzadtsága és ezért kell leállítani miatta a próbát.

A színházban normális esetben az ember nem megy át civilbe egy ilyen jelenetben, mert az ott a kollégám és ez egy munka. De én azt éreztem, amikor megláttam, amit egy nő szokott érezni, amikor meglát egy férfit, akihez vonzódik. Szóval meg is álltunk, mert nem voltam hajlandó odamenni, amit persze ő félreértett

– folytatta a színésznő.