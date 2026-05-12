Sümesterházy minitorta, csak dióból főzött csoki- és mascarpone krémmel - recept

A Sümegi és az Esterházy tortát hangoltuk össze a Felhősüti 5. születésnapjára. Eredetileg a főzött csokikrémes, diótésztájú Sümegi torta készült volna, de váratlanul sikerült eredeti olasz mascarponéhoz jutni, és ezt nem lehetett kihagyni. Ebből az lett, hogy a tészta maradt, az egyik csokiréteg helyett azonban mascarponét tettünk. Elég jó ízharmónia lett, tökéletesen bevált!

Sümesterházy torta a Felhősüti 5. születésnapjára

A Sümesterházy hozzávalói

Tészta

6 tojás fehérje

25 dkg darált dió+5dkg a tepsi aljára

6 lapos evőkanál cukor

Diólapok és hozzá a főzött csokikrém, meg a habosított mascarpone

Csokikrém

6 tojás sárgája

Cukor ízlés szerint

20 dkg vaj

10-15 dkg étcsoki

1 dl Baileys

Mascarpone krém

25 dkg olasz mascarpone

2 dl tejszín

1 evőkanál tejföl

Cukor ízlés szerint

Sümesterházy téglalap alakban

Elkészítés - Tészta

A tojásfehérjét kemény habbá verjük úgy, hogy fokozatosan adagoljuk hozzá a cukrot. Ha kész, keverőlapáttal, kézzel beleforgatjuk a darált diót. A masszát egy kis, téglalap alakú tepsibe (10x20 cm) és egy mini kerek tortaformába szétosztjuk. Előtte mindkettő alját kivajazzuk és meghintjük darált dióval. 160 fokon, légkeveréssel 15-20 percig sütjük. Ha kész, kivesszük, késsel körbevágjuk, a kereket kiszedjük a kapcsos formából, a téglalap alakút pedig kis téglalap alakúra vágjuk – ezeket helyezzük egymásra!

A kerek- és a téglalap alapok a Sümesterházyhoz

Csokikrém

A tojás sárgáját a cukorral habosra keverjük (gőz felett vagy minimális hőfokon), majd fokozatosan hozzáadjuk a vajat és az étcsokit, állandó keverés mellett. Ha felrottyant, lezárjuk és hagyjuk kihűlni! Amikor kihűlt, habverővel krémesre keverjük a Baileys hozzáadásával.

A tojássárgájából főzött csokoládékrém

Mascarpone krém

A mascarponét a tejföllel és a tejszínnel együtt habosítjuk krémmé. Ha túl lágy lenne, habverővel keverhetünk bele fél csomag habfixálót. A kerek tortához a téglalapokból (6 db) kettőt felhasználunk, mert ez nem lesz magas piskótatészta. A kereket hagyjuk a tetejére, hogy az szép formás legyen, és alsó két kereknek szabjunk a két téglalapból a kis tortaformába. Az első réteget csokival kenjük, a másodikat mascarponéval, a harmadikat, a tetejét csokival, az oldalát szintén mascarponéval. Pirított magokkal díszíthetjük!