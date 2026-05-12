Sümesterházy minitorta, csak dióból főzött csoki- és mascarpone krémmel - recept
Íme, egy csokikrémmel turbózott Esterházy torta! A Sümesterházy minitorta a Felhősüti 5. születésnapjára készült.
A Sümegi és az Esterházy tortát hangoltuk össze a Felhősüti 5. születésnapjára. Eredetileg a főzött csokikrémes, diótésztájú Sümegi torta készült volna, de váratlanul sikerült eredeti olasz mascarponéhoz jutni, és ezt nem lehetett kihagyni. Ebből az lett, hogy a tészta maradt, az egyik csokiréteg helyett azonban mascarponét tettünk. Elég jó ízharmónia lett, tökéletesen bevált!
A Sümesterházy hozzávalói
Tészta
6 tojás fehérje
25 dkg darált dió+5dkg a tepsi aljára
6 lapos evőkanál cukor
Csokikrém
6 tojás sárgája
Cukor ízlés szerint
20 dkg vaj
10-15 dkg étcsoki
1 dl Baileys
Mascarpone krém
25 dkg olasz mascarpone
2 dl tejszín
1 evőkanál tejföl
Cukor ízlés szerint
Elkészítés - Tészta
A tojásfehérjét kemény habbá verjük úgy, hogy fokozatosan adagoljuk hozzá a cukrot. Ha kész, keverőlapáttal, kézzel beleforgatjuk a darált diót. A masszát egy kis, téglalap alakú tepsibe (10x20 cm) és egy mini kerek tortaformába szétosztjuk. Előtte mindkettő alját kivajazzuk és meghintjük darált dióval. 160 fokon, légkeveréssel 15-20 percig sütjük. Ha kész, kivesszük, késsel körbevágjuk, a kereket kiszedjük a kapcsos formából, a téglalap alakút pedig kis téglalap alakúra vágjuk – ezeket helyezzük egymásra!
Csokikrém
A tojás sárgáját a cukorral habosra keverjük (gőz felett vagy minimális hőfokon), majd fokozatosan hozzáadjuk a vajat és az étcsokit, állandó keverés mellett. Ha felrottyant, lezárjuk és hagyjuk kihűlni! Amikor kihűlt, habverővel krémesre keverjük a Baileys hozzáadásával.
Mascarpone krém
A mascarponét a tejföllel és a tejszínnel együtt habosítjuk krémmé. Ha túl lágy lenne, habverővel keverhetünk bele fél csomag habfixálót. A kerek tortához a téglalapokból (6 db) kettőt felhasználunk, mert ez nem lesz magas piskótatészta. A kereket hagyjuk a tetejére, hogy az szép formás legyen, és alsó két kereknek szabjunk a két téglalapból a kis tortaformába. Az első réteget csokival kenjük, a másodikat mascarponéval, a harmadikat, a tetejét csokival, az oldalát szintén mascarponéval. Pirított magokkal díszíthetjük!
Boldog születésnapot, Felhősüti!
A család és a barátok körében ünnepelte a Felhősüti 5. születésnapját Rajki Ági, a brand megálmodója és létrehozója. A különleges születésnapi és esküvői torták készítője, a nyolcgyermekes édesanya „saját gyártású, boldogsághormonnal teli” finomságaival látta vendégül az őt és a Felhősütit köszöntőket.
A vendégek között számos diák is volt, hiszen a Felhősüti mellett Rajki Ági a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium sulibüféjét, a Pellegrina Dolce-t is vezeti.
