Nagy Bogi őszinte vallomása: „Én lúzer voltam világéletemben”

Nagy Bogi őszintén beszélt arról, mennyire nehéz éveket élt át az iskolában, és elárulta, a mai napig sok fájdalmas emléket hordoz abból az időszakból. Az énekesnő bevallása szerint gyerekként és tinédzserként sosem tudott igazán beilleszkedni a közösségekbe, emiatt gyakran érezte magát kívülállónak.

Nagy Boginak rossz emlékei vannak az iskoláról (Fotó: Vida Márton Péter VMP)

Nagy Bogi nehezen élte meg az iskolás éveit

Az énekesnő úgy fogalmazott, hogy sokszor egyedülállónak és lúzernek látta saját magát, mert teljesen más volt, mint a körülötte lévő diákok. Elmondása szerint rövid haja, a zenéhez való erős kötődése, valamint az, hogy komolyan vette a tanulást, mind hozzájárultak ahhoz, hogy kilógjon a sorból.

Amúgy volt olyan, hogy én felszólaltam órán, hogy «Figyi, viselkedjetek, mert egyszer le kell érettségiznünk!». Én lúzer voltam világéletemben. Engem nem szerettek, én vállalom, én voltam az osztály lúzere, kezdve az általánostól. Nekem nagyon sok traumám van az iskolai évekből, tényleg. Tudom, ilyet nem szabadna mondani, de nagyon utáltam az iskolát. Nekem nagyon sok traumám van, mert én kilógtam a sorból, alapból tesis osztályba jártam általános iskolában, zenéltem, levágattam rövidre a hajam, de ilyen fiús rövidre

Nagy Bogi szerint már fiatalon is nehezen találta a helyét, és sokszor azt érezte, nem tud megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek az iskolai közegben körülvették. Az énekesnő ma már úgy érzi, a nehéz tapasztalatok sokat formáltak rajta, de az iskolai évek sebei még mindig mély nyomot hagytak benne.

Az Instagram-videóból az is kiderül, hogy sokan nem szerették a Bogihoz hasonló osztálytársakat, amivel az énekesnő is egyetértett, ezért elszigeteltnek érezte magát az iskolában.