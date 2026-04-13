Nagy Bogi kitálalt a szakmáról: Desh és a BSW is szóba került
A népszerű énekesnő őszintén vallott arról, hogyan változott meg az élete az új lemeze óta. Nagy Bogi szerint sokan csak most fedezték fel tehetségét azok közül, akikkel, ha korábban ő akart együttműködni, eltűntek. De részletesen beszélt a Desh-sel és a BSW-vel való közös munkáról is.
Nagy Bogi valósággal berobbant a köztudatba, legújabb, Hűtlen Délibáb című albuma pedig nemcsak a slágerlistákat hódította meg, hanem a szakmai elismerést is meghozta számára. Az énekesnő egy interjúban számolt be lapunknak arról, hogy rengetegen szeretnének most vele közös dalt, olyanok is, akik eddig nem akartak, ha ő kezdeményezte azt. Bogi eddig sosem hallott kulisszatitkokat is megosztott a Desh-sel és a BSW-vel való közös projektjeiről.
Nagy Bogi sikere után sokan kopogtatnak nála
Az énekesnő egy exkluzív interjú keretin belül mesélt, mit hozott magával a hirtelen jött siker.
A lemez kapcsán azt érzem, hogy csomó zenei emberke most kezdett el komolyabban venni. Szóval azok, akikkel eddig is jóban voltam, most hívtak fel, hogy na, akkor jöhet a közös dal! Eddig, ha én szerettem volna együttműködni velük, akkor eltűntek
– kezdte az énekesnő majd így folytatta:
Most nagyon sokan szeretnének velem közös dalt, de ezt tudatosan szeretném átgondolni, hogy ne az jöjjön le, hogy most mindenkivel is közös dalt csinálok ebben az időszakban, mert nyilván nekem a saját karrierem a legfontosabb.
Nagy Bogit arról is megkérdeztük, hogyan kezeli ezt a kialakult helyzetet, miszerint a hirtelen jött sikere után már nagyon sokan kopogtatnak nála.
Én nem kezelem ezt úgy, hogy korábban, miként bánt velem és ennek hatására, akkor én hogyan fogok vele viselkedni, én most tényleg itt a számszerűséget tartom szem előtt, mert most vagy nyolcan szeretnének velem feat-et csinálni, tőlem nagyobb előadók egyébként. Én nem vagyok egy haragtartó ember, meg nyilván hálás vagyok a lehetőségeknek.
Így kérték fel Nagy Bogit az együttműködésekre
Nagy Bogi részletesen mesélt lapunknak arról, hogyan kapta hazánk két legnépszerűbb énekesétől az együttműködésre való felkérést.
BSW-vel úgy indult az együttműködés, hogy én vokáloztam a Boldogtalanság című dalban, Matyi pedig kérdezte, hogyan fizessen. Én erre azt mondtam, hogy csináljunk majd egyszer egy közös dalt. Matyiról azt kell tudni, hogy mindig tartja a szavát, így pár hónappal később ő keresett fel azzal, hogy elkezdett egy dalt és akkor én írjak rá egy részletet. Azóta már nem titok, hogy készül a következő közös dalunk
– jelentette ki Bogi, aki azt is hozzátette: annak, hogy mindig összeboronálják őket, nincs semmi alapja, ez az emberek fejében egy vízió. Ezután a Desh-el való közös daláról mesélt a népszerű énekesnő.
Desh rámírt Instagramon, hogy nagyon tetszik neki a dal, amit promózok TikTokon, és hogy ezt én egyedül fogom-e kihozni. Én ezután elküldtem neki a dalt, ő pedig mondta, hogy ez neki nagyon tetszik, és ő erre nagyon rájönne
– mesélte Bogi, aki azokra a vádakra is reagált, miszerint a „Jól leszek újra” című dala Desh miatt lett csak felkapott.
Ezt a dalt eredetileg én írtam, és ő csatlakozott rá. Kellett ő hozzá, viszont azért szerintem nélküle is működött volna, az viszont nem biztos, hogy ilyen szinteken. Lehet, hogy az emberek azt látják, hogy most ő mellém állt és akkor bejött az élet, de ez nem így van, ebben rengeteg a meló. És itt nem csak egy dalról van szó, mögötte ott van azért egy album, és hála Istennek a többi dal, amin nincs rajta a Desh. Azok is nagyon jól működnek, a lemezbemutató turnén mindenki tudja már a szövegeket és hangosan éneklik a többi dalt is
– zárta az interjút Nagy Bogi.
