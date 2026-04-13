RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Nagy Bogi kitálalt a szakmáról: Desh és a BSW is szóba került

A népszerű énekesnő őszintén vallott arról, hogyan változott meg az élete az új lemeze óta. Nagy Bogi szerint sokan csak most fedezték fel tehetségét azok közül, akikkel, ha korábban ő akart együttműködni, eltűntek. De részletesen beszélt a Desh-sel és a BSW-vel való közös munkáról is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 07:00
Nagy Bogi Desh bsw lemezbemutató

Nagy Bogi valósággal berobbant a köztudatba, legújabb, Hűtlen Délibáb című albuma pedig nemcsak a slágerlistákat hódította meg, hanem a szakmai elismerést is meghozta számára. Az énekesnő egy interjúban számolt be lapunknak arról, hogy rengetegen szeretnének most vele közös dalt, olyanok is, akik eddig nem akartak, ha ő kezdeményezte azt. Bogi eddig sosem hallott kulisszatitkokat is megosztott a Desh-sel és a BSW-vel való közös projektjeiről.

Nagy Bogi a videója forgatásán még a lovaglást is bevállalta.
Nagy Bogi Hűtlen Délibáb című albuma a toplisták elejére szökött fel (Fotó: Forrás: YouTube)

Nagy Bogi sikere után sokan kopogtatnak nála

Az énekesnő egy exkluzív interjú keretin belül mesélt, mit hozott magával a hirtelen jött siker.

A lemez kapcsán azt érzem, hogy csomó zenei emberke most kezdett el komolyabban venni. Szóval azok, akikkel eddig is jóban voltam, most hívtak fel, hogy na, akkor jöhet a közös dal!  Eddig, ha én szerettem volna együttműködni velük, akkor eltűntek

– kezdte az énekesnő majd így folytatta:

Most nagyon sokan szeretnének velem közös dalt, de ezt tudatosan szeretném átgondolni, hogy ne az jöjjön le, hogy most mindenkivel is közös dalt csinálok ebben az időszakban, mert nyilván nekem a saját karrierem a legfontosabb.

Nagy Bogit arról is megkérdeztük, hogyan kezeli ezt a kialakult helyzetet, miszerint a hirtelen jött sikere után már nagyon sokan kopogtatnak nála.

Nagy Bogi dalai egyre népszerűbbek a hazai zenepiacon.
Nagy Bogi hazánk egyik legnépszerűbb női előadója (Fotó: Vida Márton Péter/VMP)

Én nem kezelem ezt úgy, hogy korábban, miként bánt velem és ennek hatására, akkor én hogyan fogok vele viselkedni, én most tényleg itt a számszerűséget tartom szem előtt, mert most vagy nyolcan szeretnének velem feat-et csinálni, tőlem nagyobb előadók egyébként. Én nem vagyok egy haragtartó ember, meg nyilván hálás vagyok a lehetőségeknek.

Így kérték fel Nagy Bogit az együttműködésekre

Nagy Bogi részletesen mesélt lapunknak arról, hogyan kapta hazánk két legnépszerűbb énekesétől az együttműködésre való felkérést.

BSW-vel úgy indult az együttműködés, hogy én vokáloztam a Boldogtalanság című dalban, Matyi pedig kérdezte, hogyan fizessen. Én erre azt mondtam, hogy csináljunk majd egyszer egy közös dalt. Matyiról azt kell tudni, hogy mindig tartja a szavát, így pár hónappal később ő keresett fel azzal, hogy elkezdett egy dalt és akkor én írjak rá egy részletet. Azóta már nem titok, hogy készül a következő közös dalunk

jelentette ki Bogi, aki azt is hozzátette: annak, hogy mindig összeboronálják őket, nincs semmi alapja, ez az emberek fejében egy vízió. Ezután a Desh-el való közös daláról mesélt a népszerű énekesnő.

Nagy Bogi tele van tervekkel, amit örömmel oszt meg a közönséggel.
Bogi a legnagyobb hazai előadókkal működik együtt (Fotó: David Bodnar)

Desh rámírt Instagramon, hogy nagyon tetszik neki a dal, amit promózok TikTokon, és hogy ezt én egyedül fogom-e kihozni. Én ezután elküldtem neki a dalt, ő pedig mondta, hogy ez neki nagyon tetszik, és ő erre nagyon rájönne

mesélte Bogi, aki azokra a vádakra is reagált, miszerint a „Jól leszek újra” című dala Desh miatt lett csak felkapott.

Ezt a dalt eredetileg én írtam, és ő csatlakozott rá. Kellett ő hozzá, viszont azért szerintem nélküle is működött volna, az viszont nem biztos, hogy ilyen szinteken. Lehet, hogy az emberek azt látják, hogy most ő mellém állt és akkor bejött az élet, de ez nem így van, ebben rengeteg a meló. És itt nem csak egy dalról van szó, mögötte ott van azért egy album, és hála Istennek a többi dal, amin nincs rajta a Desh. Azok is nagyon jól működnek, a lemezbemutató turnén mindenki tudja már a szövegeket és hangosan éneklik a többi dalt is

– zárta az interjút Nagy Bogi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
