Mi ki nem derül? Nagy Bogi gyerekként horrorfilm szereplő is lehetett volna
Egyetlen fotó is elég volt ahhoz, hogy felrobbanjon az Instagram! Nagy Bogi megmutatta gyerekkori képét, amin olyan fenyegetően néz, hogy egy horrorfilm rendezője tapsolna örömében. A poént tetézve a sztár újraalkotta a fotót felnőttként is– de a „mini horrorhős” most már inkább elbűvölő, mint ijesztő.
Van az a tekintet, amitől megáll az idő – és van az a Nagy Bogi-féle gyerekkori pillantás, amitől még a Mikulás is visszafordul a kéményben. A fiatal énekesnő most előszedett egy régi családi fotót, és az Instagramon megmutatta, hogyan is nézett ki kislányként, amikor éppen nem volt jó kedve. A kép azonnal felkapott lett: több ezren dicsérték Bogit, amiért öniróniával vállalja a „félelmetesen cuki” múltját.
Morcos kis horrorhős – Nagy Bogi arca, amitől rettegni és nevetni is lehet
A fotón Nagy Bogi egy bekeretezett gyerekkori fotót tart a kezében. A képen a kislány – göndör hajjal, cumival a szájában – olyan dühös arccal néz a kamerába, hogy az simán elmenne egy Stephen King film plakátjára. A kontraszt pedig zseniális: a felnőtt Bogi most ugyanúgy próbál morcos lenni, de a végeredmény inkább aranyos, mint félelmetes.
„Morci” – ennyit írt a sztoriba, de ez az egy szó elég volt ahhoz, hogy a követők elszabaduljanak. „Ez a tekintet kislányként is halálosan komoly volt!”
Ha ez a baba rám nézne így, futnék!
– írták nevetve a rajongók.
A gyerekkori horrorból lett internetes szenzáció
Sokan tréfálkoznak azzal, hogy a kis Bogi arca simán elférne egy horrorfilmbe, mint „A dühös baba visszatér” főszereplője. A kép azonban pont attól szerethető, hogy nem félelmetes, hanem őszinte – egy igazi pillanat, amikor egy gyerek kifejezi, ha valami nem tetszik neki. A felnőtt Bogi pedig nemcsak újra megmutatta, hanem önironikusan fel is vállalta ezt a „drámai” múltat.
Nagy Bogi megmutatta: a humor a legjobb smink
A közönség imádja, hogy Bogi nem veszi túl komolyan a hétköznapokat. A „morci horrorhős” szerepben ugyanúgy bájos, mint amikor dalokat énekel. Bár a fotó mindenkit meglepetésként ért és egy darabig még biztosan beszédtéma marad, mindenki tudja, hogy az énekesnő minden, csak nem ördögi.
Egy biztos: ha egyszer film készülne belőle, a címe biztosan ez lenne– „A dühös tekintet: Nagy Bogi története.”
