Mi ki nem derül? Nagy Bogi gyerekként horrorfilm szereplő is lehetett volna

Van az a tekintet, amitől megáll az idő – és van az a Nagy Bogi-féle gyerekkori pillantás, amitől még a Mikulás is visszafordul a kéményben. A fiatal énekesnő most előszedett egy régi családi fotót, és az Instagramon megmutatta, hogyan is nézett ki kislányként, amikor éppen nem volt jó kedve. A kép azonnal felkapott lett: több ezren dicsérték Bogit, amiért öniróniával vállalja a „félelmetesen cuki” múltját.

Nagy Bogi gyerekkori képén rá sem ismerni a gyönyörű énekesnőre (Fotó: Bors archív)

Morcos kis horrorhős – Nagy Bogi arca, amitől rettegni és nevetni is lehet

A fotón Nagy Bogi egy bekeretezett gyerekkori fotót tart a kezében. A képen a kislány – göndör hajjal, cumival a szájában – olyan dühös arccal néz a kamerába, hogy az simán elmenne egy Stephen King film plakátjára. A kontraszt pedig zseniális: a felnőtt Bogi most ugyanúgy próbál morcos lenni, de a végeredmény inkább aranyos, mint félelmetes.

„Morci” – ennyit írt a sztoriba, de ez az egy szó elég volt ahhoz, hogy a követők elszabaduljanak. „Ez a tekintet kislányként is halálosan komoly volt!”

Ha ez a baba rám nézne így, futnék!

– írták nevetve a rajongók.

A gyerekkori horrorból lett internetes szenzáció

Sokan tréfálkoznak azzal, hogy a kis Bogi arca simán elférne egy horrorfilmbe, mint „A dühös baba visszatér” főszereplője. A kép azonban pont attól szerethető, hogy nem félelmetes, hanem őszinte – egy igazi pillanat, amikor egy gyerek kifejezi, ha valami nem tetszik neki. A felnőtt Bogi pedig nemcsak újra megmutatta, hanem önironikusan fel is vállalta ezt a „drámai” múltat.

Nagy Bogi régen ijesztően aranyos kislány volt (Fotó: Nagy Bogi / Instagram)

Nagy Bogi megmutatta: a humor a legjobb smink

A közönség imádja, hogy Bogi nem veszi túl komolyan a hétköznapokat. A „morci horrorhős” szerepben ugyanúgy bájos, mint amikor dalokat énekel. Bár a fotó mindenkit meglepetésként ért és egy darabig még biztosan beszédtéma marad, mindenki tudja, hogy az énekesnő minden, csak nem ördögi.

Egy biztos: ha egyszer film készülne belőle, a címe biztosan ez lenne– „A dühös tekintet: Nagy Bogi története.”