Szédítő látvány és hatás: mindent visz a fekete limonádé!

A fekete limonádé elsőre kicsit ijesztőnek tűnhet a színe miatt, de garantáltan sikert fog aratni. Olyan hozzávalókkal készül, melyek jótékony hatással vannak a szervezet működésére, ráadásul, ha éppen diétázol vagy fogyókúrázol, az étrendedbe is beleillesztheted!

Elsőre talán ijesztőnek tűnik a fekete limonádé, ám a benne rejlő jótékony hozzávalók segíthetnek a fogyásban és a szervezet támogatásában (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Fekete limonádé: ijesztő, de annál hatásosabb!

Igazi varázsitalnak számít a fekete limonádé, hiszen olyan jótékony hozzávalókból készül, mint a citromlé, az almaecet vagy az aktív szén, amit a méregtelenítő és fiatalító hatása miatt sokan szeretnek. Arról nem is beszélve, hogy az aktív szenet az orvostudomány már régóta alkalmazza a baktériumok okozta fertőzéseknél. A fekete limonádé színét is ez adja. Mutatjuk is a receptjét!

Íme a hozzávalók:

5 dl víz

1 nagyobb citrom

1 evőkanál almaecet

2 evőkanál juharszirup, vagy az általad kedvelt édesítőszer

1 csapott kávéskanál aktív szén

ízlés szerint menta vagy citromfű

A fekete limonádé alapját a citromos víz szolgáltatja, amely nem csak a szervezetet támogatja, de folyadékforrásként is szolgál, illetve az anyagcserét is felturbózza. Ráadásul a citrom a zsír egyik legnagyobb ellenszere, hiszen a benne rejlő C-vitamin fokozza az emésztést. A fekete limonádé az alacsony kalóriatartalma miatt nagyon jól illeszkedhet a diétádhoz, és kiválthatja a cukros üdítőket is. Azzal pedig, ha napi szinten rendszeresen fogyasztod, növeled a kalóriabevitelt, ezáltal a fogyásodat is elősegítheti hosszabb távon.

Mielőtt elkezdenéd fogyasztani az aktívszénnel készült limonádét, van néhány fontosabb dolog, amit jobb, ha tudsz:

Az aktív szén felszívja mindazokat a toxikus anyagokat, amelyek nem tesz jót a szervezetednek, és a széklettel együtt eltávolítja azokat a bélrendszeredből.

Ha rendszeresen fogyasztod, fontos, hogy gondoskodj rostgazdag étrendről, különben székrekedéssel fogsz küzdeni.

Átmenetileg elszínezi a fogaidat, de nyugi, egy alapos fogmosással eltüntetheted az elszíneződést.

Pár perc alatt kész és azonnal fogyaszthatod is

Először csavard ki a citrom levét, majd szűrd át. Ezután hozzáadhatod az almaecetet és az édesítőt, majd keverd hozzá az aktív szenet!Ezután dobhatsz bele mentalevelet vagy citromfüvet, sőt a meleg időre való tekintettel még jégkockát is tehetsz bele. Azonnal fogyasztható, sőt, ha éhgyomorra iszod még hatásosabban segít a fogyásban – olvasható a Life.hu cikkében.