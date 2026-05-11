Szédítő látvány és hatás: mindent visz a fekete limonádé!

Nem hiszed el, mi adja a színét! A fekete limonádé segíthet a fogyásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 16:45
A fekete limonádé elsőre kicsit ijesztőnek tűnhet a színe miatt, de garantáltan sikert fog aratni. Olyan hozzávalókkal készül, melyek jótékony hatással vannak a szervezet működésére, ráadásul, ha éppen diétázol vagy fogyókúrázol, az étrendedbe is beleillesztheted!

Elsőre talán ijesztőnek tűnik a fekete limonádé, ám a benne rejlő jótékony hozzávalók segíthetnek a fogyásban és a szervezet támogatásában (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Fekete limonádé: ijesztő, de annál hatásosabb!

Igazi varázsitalnak számít a fekete limonádé, hiszen olyan jótékony hozzávalókból készül, mint a citromlé, az almaecet vagy az aktív szén, amit a méregtelenítő és fiatalító hatása miatt sokan szeretnek. Arról nem is beszélve, hogy az aktív szenet az orvostudomány már régóta alkalmazza a baktériumok okozta fertőzéseknél. A fekete limonádé színét is ez adja. Mutatjuk is a receptjét!  

Íme a hozzávalók:

  • 5 dl víz
  • 1 nagyobb citrom
  • 1 evőkanál almaecet
  • 2 evőkanál juharszirup, vagy az általad kedvelt édesítőszer
  • 1 csapott kávéskanál aktív szén
  • ízlés szerint menta vagy citromfű

A fekete limonádé alapját a citromos víz szolgáltatja, amely nem csak a szervezetet támogatja, de folyadékforrásként is szolgál, illetve az anyagcserét is felturbózza. Ráadásul a citrom a zsír egyik legnagyobb ellenszere, hiszen a benne rejlő C-vitamin fokozza az emésztést. A fekete limonádé az alacsony kalóriatartalma miatt nagyon jól illeszkedhet a diétádhoz, és kiválthatja a cukros üdítőket is. Azzal pedig, ha napi szinten rendszeresen fogyasztod, növeled a kalóriabevitelt, ezáltal a fogyásodat is elősegítheti hosszabb távon. 

Mielőtt elkezdenéd fogyasztani az aktívszénnel készült limonádét, van néhány fontosabb dolog, amit jobb, ha tudsz: 

  • Az aktív szén felszívja mindazokat a toxikus anyagokat, amelyek nem tesz jót a szervezetednek, és a széklettel együtt eltávolítja azokat a bélrendszeredből. 
  • Ha rendszeresen fogyasztod, fontos, hogy gondoskodj rostgazdag étrendről, különben székrekedéssel fogsz küzdeni.  
  • Átmenetileg elszínezi a fogaidat, de nyugi, egy alapos fogmosással eltüntetheted az elszíneződést. 

Pár perc alatt kész és azonnal fogyaszthatod is

Először csavard ki a citrom levét, majd szűrd át. Ezután hozzáadhatod az almaecetet és az édesítőt, majd keverd hozzá az aktív szenet!Ezután dobhatsz bele mentalevelet vagy citromfüvet, sőt a meleg időre való tekintettel még jégkockát is tehetsz bele. Azonnal fogyasztható, sőt, ha éhgyomorra iszod még hatásosabban segít a fogyásban – olvasható a Life.hu cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
