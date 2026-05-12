Miért illan el a parfümöd? 5 hiba, amit te is elkövetsz

Reggel még magabiztosan lépsz ki az ajtón a kedvenc illatfelhődben, de mire a munkahelyedre érsz, mintha semmit sem használtál volna? Ez a probléma sokkal gyakoribb, mint gondolnád, és az esetek többségében nem a parfüm minőségével, hanem a használat módjával van a baj.

Szerző: PR cikk
Létrehozva: 2026.05.12. 09:15
A nagyvárosi rohanásban, a metrón vagy az irodában különösen szeretnénk, hogy az illatunk tartós maradjon. Nézzük meg, melyek azok a tipikus bakik, amelyek miatt hamarabb elillan a varázs, mint szeretnéd! 

A parfüm valódi karaktere a bőr melegével érintkezve jön elő (Fotó: canva.com )

A dörzsölés a legnagyobb illatgyilkos

Szinte ösztönös mozdulat, hogy fújunk egyet a csuklónkra, majd gyorsan összedörzsöljük a két kezünket. Állj meg! Ezzel a mozdulattal valójában összezúzod az illatmolekulákat. A súrlódás hőt termel, ami miatt a parfüm fejjegyei – azok a friss aromák, amiket először megérzel – azonnal elpárolognak. Ezzel jelentősen lerövidíted az illat élettartamát. Hagyd, hogy a folyadék magától száradjon meg a bőrödön, így az összetevők a saját tempójukban tudnak kibontakozni.

Nem mindegy, hová fújod a kedvencedet

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak a ruhájukra permeteznek. Bár a textilek jól tartják az illatot, a parfüm valódi karaktere a bőr melegével érintkezve jön elő. A pulzuspontokat érdemes célba venni, ezek pedig a nyak oldalsó része, a csuklók belső oldala, vagy éppen a térdhajlat. Itt a vérerek közelebb futnak a bőrfelszínhez, a testhő pedig folyamatosan párologtatja az illatot. Akár egy közkedvelt és elérhetőbb árú Police parfüm is meglepően sokáig érezhető marad, ha ezekre a pontokra fújod.

A száraz bőr az illat ellensége

Tudtad, hogy a zsírosabb bőrtípuson sokkal tovább megmaradnak az aromák? Ha száraz a bőröd, a megoldás egyszerű: használj illatmentes testápolót vagy vazelint a célterületeken, mielőtt parfümöt fújnál rájuk. Szerencsére a népszerű parfümökhöz már készítenek testápolókat, tusfürdőket, sőt akár borotválkozó termékeket is, így ezeket akár szettben is megvehetjük. Ha például a BOSS Bottled kollekció valamelyik elegáns darabját használod, érdemes az azonos illatú balzsamot vagy tusfürdőt is beszerezni, mert a rétegzéssel drasztikusan növelheted a tartósságot.

Rossz helyen tárolod az üvegcséket

A fürdőszoba a legrosszabb hely a parfümök számára, mégis majdnem mindenki ott tartja őket. A pára és a folyamatos hőmérséklet-ingadozás tönkreteszi a kényes kémiai kötéseket. Ha azt szeretnéd, hogy az utolsó cseppig ugyanolyan intenzív maradjon a folyadék, tartsd száraz, hűvös és sötét helyen – például a hálószobai komódon vagy egy fiókban. A fény az illatok legnagyobb ellensége.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
