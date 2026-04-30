RETRO RÁDIÓ

Indul a szavazás az év kedvenc tesitanáraira – Megyei Szavazás – Az Év Tesitanára

Április 30-tól lehet voksolni a „K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára” szavazáson, első körben a megyék kedvenceire. A jelöltek közül megyénként három kategóriában maximum 5-5 fő került föl a szavazólistákra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 13:00
Módosítva: 2026.04.30. 13:37
PR cikk MDSZ Az Év Tesitanár

A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös kezdeményezése az elmúlt évek sikerére való tekintettel idén is elindult, hogy a jelölést és szavazást követően a tanév végére kiderüljön, kik az idei év kedvenc tesitanárai. A szavazás célja azon testnevelők kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek. 

Forrás: Freepik

A jelölés időszakában tavalyhoz képest majdnem dupla mennyiségű, közel 11 000 jelölés futott be országszerte, 1800 tesitanárra. Közülük választotta ki az MDSZ szakmai hálózata azt a megyénként maximum 3x5 főt, akikre április 30. és május 11. között lehet szavazni a program honlapján: Megyei Szavazás – Az Év Tesitanára. A szavazás során egy IP címről naponta 1 szavazat adható le. 

A három kategória:

  • 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő
  • 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő
  • 35 év alatti, fiatal testnevelő.

A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetjük ki, amelyet követően közöttük azonnal elindul az országos szintű szavazás. 

„A legtöbben emlékszünk arra a tesitanárra, aki miatt megszerettük a futást, a kosárlabdázást, aki miatt jó szívvel gondolunk vissza a testnevelésórákra. A testnevelő pedagógusok egy életre meghatározhatják a mostani gyermekek mozgáshoz való hozzáállását is. Motiváló, lelkesítő hozzáállásuknak köszönhetően nem csak a tornateremben érzik jól magukat a diákok, hanem észrevétlenül tesznek azért is, hogy a jövő generációja később, felnőttként is aktív, egészségtudatos életet éljen. Ezeket az elhivatott pedagógusokat keressük idén is, a diákokat, szülőket pedig arra buzdítjuk, szavazatukkal köszönjék meg a tanároknak mindazt, amit a gyerekekért tesznek nap mint nap” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.

A megtisztelő címen túl a győztesek értékes díjakat is kapnak: a vármegyei nyertesek (20x3 fő) feliratozott pólót, továbbá egyenként 30.000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek (3 fő) pedig feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330.000 Ft értékű pihenőutalványt.

Minden várakozásunkat felülmúlta a jelölések magas száma, amely azt mutatja, hogy országszerte rengeteg testnevelő kollégát tartanak érdemesnek a szülők, gyerekek vagy pedagógustársak erre a címre” – emelte ki Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. „Mostantól minden érintett intézményt arra biztatunk, hogy mozgósítsa a saját közösségét a szavazásra, hogy május 12-én valóban a legnépszerűbb tesitanárok kerüljenek ki vármegyei nyertesként.”

A vármegyei jelöltek:

A Magyar Diáksport Szövetségről 

A Magyar Diáksport Szövetség az általános és középiskolás gyermekek mozgásfókuszú egészségfejlesztésével foglalkozó civil szervezet. Célja, hogy 

  • a gyerekeket rendszeres mozgásra ösztönözve elősegítse egészséges, boldog jövőjüket.
  • segítse az egészségtudatos közösségi kultúra kialakítását, a rendszeres testmozgás hatásainak tudatosítását, növelje a testmozgás iránti elkötelezettséget.
  • programjaival segítse az iskolai keretek között zajló testmozgás lehetőségeinek bővítését.
  • országos hálózata segítségével támogassa az iskolákat az egészségfejlesztő programjaik megvalósításában és az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközök, tudás bővítésében, továbbá belső és külső együttműködéseik kialakításában. 

Az MDSZ a 2023/2024. tanévben indította el az Aktív Iskola programot, amelynek keretében idén már több mint 600 általános és középiskolában a gyerekek rendszeres mozgását támogató környezet épül, számos mozgásösztönző program valósul meg, elérve ezzel több mint 180 ezer iskolás gyermeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
