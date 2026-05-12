Megindító: Így emlékezett meg Fejes Tamás fia születéséről

Fejes Tamás fia születésnapjáról egy érzelmes posztban emlékezett meg. A Kincsvadászok kereskedője felelevenítette azt a percet, amikor megtudta, hogy fia megszületett. A 25 évvel ezelőtti pillanat olyan élénken él a zenész fejében, mintha csak tegnap történt volna.

Fejes Tamás koncertje közben tudta meg, hogy megszületett első gyermeke

A Tankcsapda dobosa első ránézésre egy igazi rocksztárnak tűnik, aki inkább magában tartja érzelmeit, és nem gyakran fejezi ki őket. Az igazság azonban az, hogy Fejes Tamás szíve abban a pillanatban meglágyult, amikor 25 évvel ezelőtt szülővé vált. Fia, Ifj. Fejes Tamás születése megváltoztatta a zenész életét: attól a perctől kezdve volt valami, ami még a zenénél is többet jelentett a számára, ez pedig nem más, mint a családja.

Fejes Tamás Instagram-oldalán árult el egy történetet arról, hogy szerzett tudomást első gyermeke születéséről egy Tankcsapda koncert kellős közepén!

25 éve ezen a napon Pécsen koncerteztünk! Jött egy telefon, hogy megszületik az első gyermekem. A színpadra addig nem mentünk fel, míg telefonon nem szóltak, hogy megszületett és hallottam a sírását! Ez a pillanat van az első képen. Aztán euforikus állapotban egy felejthetetlen koncert. Aztán taxival hazamentem Debrecenbe. Mára már nem csak a fiam, hanem kollégám is a Tankcsapdában és a Hangszerarzenálban. Boldog Születésnapot Ifj. Fejes Tamás

– írta a bejegyzés mellé a büszke édesapa.

A Kincsvadászok műsorának sztárja fotókkal emlékezett meg fia születésnapjáról, melyeken jól látszik apa és fia közti őrületes hasonlóság! Fejes Tamás 25 évvel ezelőtt éppen úgy nézett ki, mint most gyermeke.

A családi gének úgy tűnik, nemcsak a külső adottságokban mutatkoznak meg, hanem közös szenvedélyekben is.

Egyes családokban olykor megterhelő tud lenni, amikor szülő és gyermek egyazon munkahelyen dolgoznak. Ez azonban nem igaz Fejes Tamásra és fiára, akik már nem csak egy szoros apa-fia kapcsolatot ápolnak, hanem egymás mellett is tevékenykednek a mindennapokban. A zenész fia osztozik édesapja zene iránti elhivatottságában, így csatlakozott a Tankcsapda zenekarához is.