Elárulta Tücsi, ezeket az értékeket szeretné továbbadni a kislányának

Aryee Claudia Dedei, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Tücsi legutóbb a Glamour címlapján tűnt fel, a lapnak pedig több érdekes részletről is beszámolt az életével kapcsolatban. Mint vállalkozó, influenszer és főállású anya is egyszerre kell helytállnia, amit rendre sikerrel visz véghez. Nemrég interjújában mesélt többek között ezekről, az életének a legfontosabb elemeiről.

Tücsi / Fotó: Bánkúti Sándor

A sztármama elsősorban arra tért ki kislánya kapcsán, hogy melyek azok az értékek, amiket szeretne átörökíteni a számára.

„Összességében nálunk nagyon pozitív szemléletű nevelés zajlik, egyrészt azért, mert ilyenek vagyunk, másrészt tudatosan ezt az irányt választjuk nap mint nap. Szerintem nagyon fiatalon fontos megtanulni, hogy nincs olyan, hogy valaki mindenben tökéletes, azonban szívvel-lélekkel ki kell állni azok mellett a tevékenységek mellett, amiket valójában szeretünk csinálni. Szerencsére Narának már most kellő önbizalma és határozottsága van, mi pedig figyeljük az erősségeit, amikre segítünk neki koncentrálni” – árulta el Tücsi, aki aztán arra is kitért, milyen határvonalakat is húzott meg az online térben. Ugyanis azt elsősorban a kislánya érdekében hozta meg.

„Sokan azt gondolják, mennyire ismernek valakit a közösségi profilja alapján, pedig az az egy-két percnyi videó, amit az interneten látni lehet, csak halvány töredéke annak, ami a valóságban történik. Szerintem az Instagram pont olyan, mint a könyvborító: a könyv tartalmát valójában nem ismerjük meg általa. Ebből kiindulva nem tartom ördögtől valónak azt sem, hogy megmutatom a kislányomat, Narust, hiszen sosem szerepel olyan tartalmakban, amik bármikor is kellemetlenek lehetnének számára, és azt is tiszteletben tartjuk, ha nincs kedve valamihez” – fejtette ki Tücsi.