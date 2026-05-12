RETRO RÁDIÓ

Sztrókkal kezelték, rokkanttá vált az édesanya

Teljesen ledöbbent, nem tudta, hogyan fogadja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 14:30
sztrók rokkant kezelés

Egy kaliforniai nő maradandó egészségkárosodást szenvedett, miután egy csontkovács-kezelés következtében három sztrókot kapott.

sztrók
Sztrókkal kezelték, lebénult a nő Fotó: freepik.com

Sztrókot kapott a csontkovács-kezelés után, majd lebénult az anyuka

2021 decemberében a kaliforniai Venturából származó, akkor 33 éves Jaycie Conley tartós fejfájást kezdett érezni, amit a hat hónapos kisfia gondozása melletti stressznek és alváshiánynak tudott be.

A kórházba érkezés után Conley-t egy harmadik, súlyosabb stroke érte, ami miatt öt napig az intenzív osztályon kellett feküdnie. Az orvosok közölték vele, hogy ezt az állapotot valószínűleg a csontkovács nyakbeállításának hirtelensége okozta. 

Teljesen sokkolt, hogy a kiropraktikushoz (csontkovács) való látogatás hozzájárult ehhez

- idézi szavait a People.

„Rettegtem attól, hogy a gyermekemnek talán nem lesz anyja. Nem tudtam felemelni a fiamat, és nehezen boldogultam otthonülő szülőként. Ez nagy terhet rótt a családunkra.”

A megpróbáltatások következtében Conley maradandó fogyatékosságot szenvedett: testének jobb oldala gyenge maradt, és beszédzavarral küzd. Elmondása szerint „dühös és csalódott”, amiért a csontkovácsa nem tájékoztatta a sztrók lehetőségéről, amikor először említette a tüneteit.

A 38 éves Conley azért osztja meg történetét, hogy másokat figyelmeztessen a csontkovácsok felkeresésének veszélyeire. Dühös, csalódott és csak reméli, hogy valaki megtanulja azt, amit ő nem tanult meg előtte. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu