Sztrókkal kezelték, rokkanttá vált az édesanya

Egy kaliforniai nő maradandó egészségkárosodást szenvedett, miután egy csontkovács-kezelés következtében három sztrókot kapott.

Sztrókot kapott a csontkovács-kezelés után, majd lebénult az anyuka

2021 decemberében a kaliforniai Venturából származó, akkor 33 éves Jaycie Conley tartós fejfájást kezdett érezni, amit a hat hónapos kisfia gondozása melletti stressznek és alváshiánynak tudott be.

A kórházba érkezés után Conley-t egy harmadik, súlyosabb stroke érte, ami miatt öt napig az intenzív osztályon kellett feküdnie. Az orvosok közölték vele, hogy ezt az állapotot valószínűleg a csontkovács nyakbeállításának hirtelensége okozta.

Teljesen sokkolt, hogy a kiropraktikushoz (csontkovács) való látogatás hozzájárult ehhez

- idézi szavait a People.

„Rettegtem attól, hogy a gyermekemnek talán nem lesz anyja. Nem tudtam felemelni a fiamat, és nehezen boldogultam otthonülő szülőként. Ez nagy terhet rótt a családunkra.”

A megpróbáltatások következtében Conley maradandó fogyatékosságot szenvedett: testének jobb oldala gyenge maradt, és beszédzavarral küzd. Elmondása szerint „dühös és csalódott”, amiért a csontkovácsa nem tájékoztatta a sztrók lehetőségéről, amikor először említette a tüneteit.

A 38 éves Conley azért osztja meg történetét, hogy másokat figyelmeztessen a csontkovácsok felkeresésének veszélyeire. Dühös, csalódott és csak reméli, hogy valaki megtanulja azt, amit ő nem tanult meg előtte.