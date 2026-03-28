„Egy darabka boldogság Bence számára” – rali rajongók fogtak össze a fogyatékossággal élő fiúért

Újabb megható kezdeményezés indult a súlyosan beteg, mégis örök mosollyal élő Bence támogatására. A Kurtos–Fridrik páros egy igazán különleges relikviát ajánlott fel: egy dedikált, törött felnit a 2019-es Mecsek Rallyról. A licit teljes bevétele a fiúhoz kerül, hogy még több versenyélményben lehessen része – abban a világban, ahol igazán boldognak érzi magát. Mutatjuk a különleges rali tárgy értékét!

Ez a dedikált, törött felni a 2019-es Mecsek Rallyról minden karcolásával a verseny izgalmát őrzi. A rali rajongók licitjei révén most a fiú még több boldog pillanatot élhet át a sport világában, ahol igazán szabadnak érzi magát (Olvasói fotó)

A ralisok összefogtak Bencéért: dedikált történelmi felni liciten

A licit nem csupán egy relikvia értékét mutatja, hanem a rali közösség összefogását is. A rajongók, akik mind a sport iránti szenvedélyükről ismertek, Bence támogatásáért licitálnak, tudva, hogy ezzel egy mosolyt ajándékoznak a fiú számára.

Egy igazán különleges felajánlást kaptunk: egy dedikált, törött felni közepet, amellyel a 2019-es Mecsek Rally versenyen álltak rajthoz. Ehhez a darabhoz egy emlékezetes történet is tartozik: az első gyorsasági szakaszon, a rajt után nagyjából 400 méterrel az árokban kötöttek ki. Ez a felni ennek a versenynek a kézzelfogható emléke maradt

– mesélte Majnár Beáta, amikor a licitre szánt tárgyáról beszélt, amelyet kisfia boldogságáért ajánlottak fel.

Amikor először láttam a felajánlást, azonnal elöntött az érzés. Nem csak a tárgy, hanem a gondolat is, hogy valaki ennyire szeretne örömet szerezni Bencének. A felni most már nem csupán fém, hanem a boldogság egyik szimbóluma számára

– tette hozzá Beáta.

Bence története azonban nem a tárgy értékéről szól, hanem a fiú életöröméről. A húszéves fiatal rendkívül ritka genetikai betegséggel, a Coffin–Siris-szindrómával él, amely mozgásában és értelmi fejlődésében is korlátokat szab. Gerincét 32 csavar tartja, szellemi fejlődése korlátozott, mégis minden nap mosollyal néz szembe a kihívásokkal.

Minden nap látom a szemében azt az örömöt, amit semmi sem tud elvenni. A rali számára nem csak hobbi, hanem menedék. Amikor ott van a versenyen, minden fájdalma eltűnik, csak a nevetés és az izgalom marad

– meséli Beáta.

A család négy gyermeket nevel, és minden napjukat gondos döntések, lemondások kísérik. Mégis a versenyeket sosem hagyják ki. A felni licitje lehetőséget ad a rali közösségnek, hogy részt vegyen Bence életében. A felni így nem csupán relikvia, hanem a közösség, a kitartás és az öröm jelképe.

Minden licit egy apró csoda. Minden egyes ajánlat, minden megosztás egy mosolyt jelent Bencének. Ezért küzdünk, ezért élünk minden nap. Ez a felni több, mint tárgy. Egy darabka verseny, egy darabka szenvedély, egy darabka boldogság Bence számára

– zárja gondolatait az édesanya.