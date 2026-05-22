Azt mondták, csak allergiás - Kiderült, hogy ritka daganattal küzd

Ritka daganatos betegséget diagnosztizáltak egy fiatal lánynál, az egész élete felborult. Ma már remisszióban van, de másként tekint az életére, a betegség teljesen megváltoztatta a nézeteit.

A ritka daganatos betegséget először allergiának hitték

A mentápolóként dolgozó Kayle Esson egy reggel arra ébredt, hogy az arca és a nyaka is nagyon duzzadt volt. Az eset 2025 februárjában történt, és a fiatal, 21 éves nő életét teljesen felforgatta. Először arra gyanakodott, hogy reggeli puffadás okozta a duzzanatot, ami ahelyett, hogy csökkent volna, a kulcscsontjáig elterjedt. Ekkor volt világos a számára, hogy nagyobb a baj.

„Egy reggel arra ébredtem, hogy fel van dagadva az arcom. Nem gondoltam rögtön arra, hogy valami komoly baj lehet, inkább azt hittem, csak egy allergiás reakció” – mesélte Kayla. Amikor orvoshoz ment, a szakemberek is azt gondolták, hogy allergia váltotta ki a duzzanatot, így szteroidos kezelést írtak fel, de ez nem hozta meg a várt javulást.

Márciusban további vizsgálatokon vett részt kórházi kezelés során, ekkor derült ki a valóság, amely az allergiánál sokkal rosszabb diagnózissal járt. Kaylanál egy agreszív daganatos betegséget diagnosztizáltak, az úgynevezett mediastinalis B-sejtes limfómát (PMBCL). Kayla daganata 12x9 centiméteres volt, amely már a fővénát is nyomta, ami miatt a fiatal lány erős légszomjjal küzdött.

A diagnózis után azonnal megkezdődött a kemoterápiás kezelés, amely több cikluson át tartott. A kezelések fizikálisan és lelkileg is megviselték Kaylat.

Az elején félelmetes, mert nem tudod, hogyan reagál majd a tested. Az első alkalom különösen ijesztő volt, de a családom végig mellettem állt

– idézte fel.

Fontos a betegség korai felismerése

A daganatos betegség miatt az egész élete megállt: nem képes közösségi életet élni, miközben a kortársai folyton szórakozni jártak, tervezgették az életüket és kapcsolatokat építettek. Ugyan a barátai rendszeresen meglátogatták a kezelések alatt, még így is megviselte a kemoterápiával járó elszigetelés. „Mások ilyenkor élnek igazán, én pedig nem tudtam részt venni semmiben. Ez nagyon nehéz volt.” – mondta Kayla.