Azt mondták, csak allergiás - Kiderült, hogy ritka daganattal küzd
Fiatal lányként az egész élet előtte állt. A ritka daganatos betegség felborította az egész életét.
Ritka daganatos betegséget diagnosztizáltak egy fiatal lánynál, az egész élete felborult. Ma már remisszióban van, de másként tekint az életére, a betegség teljesen megváltoztatta a nézeteit.
A ritka daganatos betegséget először allergiának hitték
A mentápolóként dolgozó Kayle Esson egy reggel arra ébredt, hogy az arca és a nyaka is nagyon duzzadt volt. Az eset 2025 februárjában történt, és a fiatal, 21 éves nő életét teljesen felforgatta. Először arra gyanakodott, hogy reggeli puffadás okozta a duzzanatot, ami ahelyett, hogy csökkent volna, a kulcscsontjáig elterjedt. Ekkor volt világos a számára, hogy nagyobb a baj.
„Egy reggel arra ébredtem, hogy fel van dagadva az arcom. Nem gondoltam rögtön arra, hogy valami komoly baj lehet, inkább azt hittem, csak egy allergiás reakció” – mesélte Kayla. Amikor orvoshoz ment, a szakemberek is azt gondolták, hogy allergia váltotta ki a duzzanatot, így szteroidos kezelést írtak fel, de ez nem hozta meg a várt javulást.
Márciusban további vizsgálatokon vett részt kórházi kezelés során, ekkor derült ki a valóság, amely az allergiánál sokkal rosszabb diagnózissal járt. Kaylanál egy agreszív daganatos betegséget diagnosztizáltak, az úgynevezett mediastinalis B-sejtes limfómát (PMBCL). Kayla daganata 12x9 centiméteres volt, amely már a fővénát is nyomta, ami miatt a fiatal lány erős légszomjjal küzdött.
A diagnózis után azonnal megkezdődött a kemoterápiás kezelés, amely több cikluson át tartott. A kezelések fizikálisan és lelkileg is megviselték Kaylat.
Az elején félelmetes, mert nem tudod, hogyan reagál majd a tested. Az első alkalom különösen ijesztő volt, de a családom végig mellettem állt
– idézte fel.
Fontos a betegség korai felismerése
A daganatos betegség miatt az egész élete megállt: nem képes közösségi életet élni, miközben a kortársai folyton szórakozni jártak, tervezgették az életüket és kapcsolatokat építettek. Ugyan a barátai rendszeresen meglátogatták a kezelések alatt, még így is megviselte a kemoterápiával járó elszigetelés. „Mások ilyenkor élnek igazán, én pedig nem tudtam részt venni semmiben. Ez nagyon nehéz volt.” – mondta Kayla.
A kemoterápiás kezelések egészen júliusig tartottak, ekkor közölték vele, hogy reminisszióba került. A gyógyulása után Kayla életszemlélete teljesen megváltozott, azóta másként tekint az életére.
Most már tudom, mennyire fontos, hogy élvezzük az életet. Túl rövid ahhoz, hogy apróságokon aggódjunk.
Szabadidejében jótékonysági munkát végezt, és fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a korai felismerés fontos a gyógyulásban. „Sokan azt gondolják, hogy a rák az idősebbek betegsége. Emiatt a tüneteket könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk. Pedig a korai felismerés életeket ment, és nagyban javítja a gyógyulás esélyeit.”
A PMBCL egy vérképzőszervi daganat, amely a mellkasban, a szegycsontban és a tüdő környékén alakul ki. A tünetek leginkább akkor jelentkeznek, amikor a daganat nyomást gyakorol a mellkasi területekre, ilyenkor duzzanat jelentkezhet az arcon, a nyakon vagy a karon. Emellett fejfájás, légszomj, köhögés és mellkasi fájdalom is jelentkezhet - áll a LADbible cikkében.
